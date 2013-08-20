2014 Dünya Kupası biletleri satışa sunuldu

Futbol severler önümüzdeki sene Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'nın biletlerini bugünden itibaren FIFA'nın internet sitesinden satın alabilecek.

BBC Türkçe'nin haberine göre, FIFA biletlere 2006'da Almanya'da yapılan Dünya Kupası maçlarına olduğu kadar büyük bir rağbet bekliyor. Turnuva için 3.3 milyon bilet satışa açılacak.

Bilet fiyatları ilk tur maçlar ile son maç arasında değişiklik göstererek 90 ila 990 dolar arasında satılıyor.

60 yaşının üstündeki Brezilyalılar, Brezilya'daki öğrenciler ve sosyal yardım alan bazı gruplar biletleri çok daha ucuza bir fiyat olan 23 dolardan alabilecek.

3 milyondan fazla satış bekleniyor

FIFA pazarlama müdürü Thierry Weil kaç tane bilet satılacağını önceden kestirmenin zor olduğunu belirtmekle beraber, 2010'daki talepten daha fazla bilet satacaklarına inandığını ifade etti.

FIFA'nın aktardığına göre 2006 Dünya Kupası'na 3.3 milyonu aşkın taraftar katılmıştı.

2010'da Güney Afrika'daki turnuvada ise 2 milyona yakın biletin satıldığı, fakat buna rağmen ilk maçlar için satılan biletlerin sayısının bir hayli düşük seviyede kaldığı belirtiliyor.

Turnuva 12 Haziran 2014'te Sao Paulo'da ev sahibi Brezilya'nın rakibiyle yapacağı maç ile başlayacak.