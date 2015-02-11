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Ekonomi

2014 cari açığı 45.84 milyar dolar

Cari işlemler açığı, 2014 yılında 45.84 milyar dolar ile, 45.4 - 45.5 milyar dolar dolayında olan beklentilere paralel gerçekleşti

11 Şubat 2015 12:33

2014 yılı cari açığı 45.84 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılında cari açık 65 milyar dolar olmuştu. Düşen petrol fiyatlarının cari açığa olumlu etki yaptığı belirtiliyor.

Cari işlemler açığı, 2014 yılında 45.84 milyar dolar ile, 45.4 - 45.5 milyar dolar dolayında olan beklentilere paralel gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı 2013 yılındaki 64.66 milyar dolardan 18.82 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 16.32 milyar dolar azalarak 63.59 milyar dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2.51 milyar dolar artarak 25.35 milyar dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 263 milyon dolar azalarak 8.72 milyar dolara gerilemesi etkili oldu" denildi.

 

73 milyon dolar arttı

 

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlıklar, 2013 yılına göre 3.42 milyar dolar artarak 7.05 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net yükümlülükler, 2013 yılına göre 73 milyon dolar artarak 12.53 milyar dolar oldu.

 

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