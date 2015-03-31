2014 büyüme rakamları açıklandı; Türkiye yüzde 2,9 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu, 2014 yılına ilişkin büyüme verilerini açıkladı. 2014 yılına ilişkin 4. çeyrek büyüme rakamları bu sabah açıklandı. Açıklanan rakamlara göre 2014 yılının son çeyreğinde büyüme yüzde 2,6 iken, Türkiye ekonomisi 2014 yılının tamamında yüzde 2,9 büyüdü.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri 2014 yılında sabit fiyatlarla %2,9 arttı

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %2,9’luk artışla 126 milyar 70 milyon TL, cari fiyatlarla %11,6’lık artışla 1 trilyon 749 milyar 782 milyon TL oldu.

Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %1,9’luk azalışla 11 milyar 95 milyon TL, cari fiyatlarla %8,1’lik artışla 125 milyar 18 milyon TL oldu.

Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %3,5’lik artışla 41 milyar 510 milyon TL, cari fiyatlarla %14,1’lik artışla 421 milyar 342 milyon TL oldu.

Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %4’lük artışla 74 milyar 462 milyon TL, cari fiyatlarla %11,8’lik artışla 1 trilyon 9 milyar 804 milyon TL oldu.

Kişi başına GSYH 2014 yılında cari fiyatlarla 22 bin 753 TL oldu

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2014 yılında cari fiyatlarla 22 bin 753 TL, 2013 yılında ise 20 bin 607 TL oldu. Kişi başı GSYH değeri 2014 yılında 10 bin 404 ABD doları, 2013 yılında ise 10 bin 822 ABD doları olarak hesaplandı.

GSYH 2014 yılı dördüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %2,6 arttı

Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla, 2014 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 artarak 32 milyar 104 milyon TL’ye ulaştı. Cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla, 2014 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,8 artarak 446 milyar 366 milyon TL’ye ulaştı.

2,7 büyüme bekleniyordu

Ekonomistler 4. çeyrek için ortalama yüzde 2,3, 2014'ün tamamı için ise yüzde 2,7 büyüme beklerken, 2015 büyüme beklentisi ise yüzde 3,2 seviyesinde.

2013'te yüzde 4 büyüme

Türkiye ekonomisi 2013'ün birinci çeyreğinde yüzde 2,9, ikinci çeyrekte yüzde 4,5, üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 ve dördüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüme kaydetti. Yıllık büyüme hızı ise yüzde 4 olmuştu.