2013'ün ilk zammı suya yapılacak

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılı genel kurul bütçesi ve yatırım programı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oy çokluğuyla geçti. İSKİ’nin önümüzdeki yıl yapacağı çalışmaların oylandığı İBB Meclisinde, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere içme suyuna yüzde 2 zam talebi de kabul edildi.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Konutlarda suyun metre küpü 3 lira 38 kuruş 2013 bütçesinde 7 kuruşluk artışla 4 lira 45 kuruş oldu. İş yerlerinde 7.17 lira olan suyun metre küpü ise 14 kuruş artışla 7.31 lira yapıldı.

Sanayi ve konut dışı şantiyelerin su kullanımı da 7.46 liradan 7.61 liraya çıktı. Su açma kapama ücreti 20 TL yapılırken, yarım saatliğine 1 seferlik vidanjör çekim ücreti 80 TL ye çıkartıldı. Öte yandan 100 metre kare inşaat alanlı bir arsa için proje inceleme ve görüş verme harcı 40 lira, içme suyu ve atıksu şebekeleri proje onayı 417 lira, anal röleve ve proje onay ücreti bin 18 lira olarak belirlendi. Su ve atıksu abonesi olanlardan vidanjör çekimi ve kullanıcı kusuru olmaksızın kanal açma işlerinden ücret alınmayacak. İSKİ’nin yeni tarifesi, İBB Meclisi’nde 131 kabul oyuna karşılık 62 ret oyla onaylandı.