T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

2013’ün aşırı sağcı suç bilançosu

Almanya’da 2013 yılında aşırı sağcı suç vakalarının sayısı 11 bin 761 olarak kaydedildi. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

08 Şubat 2014 13:39


Almanya'da Sol Parti milletvekili Petra Pau, aşırı sağcı suç vakaları sayısı ile ilgili Alman hükümetine her ay yönelttiği sorulardan aldığı yanıtları derledi. Pau bu şekilde aşırı sağ kaynaklı suç vakalarının 2013 yılı bilançosunu çıkarıp internet sitesinde yayınladı.

Buna göre 2013 yılında Alman emniyet birimleri 11 bin 761 aşırı sağcı suç vakası kaydetti. Aralarından 574'ünün şiddet unsuru içerdiği ve bu suç vakalarında 561 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin genelde pek çok vakayı sonradan kayıtlara geçmesi nedeniyle gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Örneğin 2012 yılında geçici suç vakası sayısı 11 bin 660 olarak bildirilmiş, ancak sonradan 17 binin üzerine çıkmıştı.

Diğer yandan mülteci hakları örgütü Pro Asyl, 2013 yılında mültecilerin barındıkları binalara yönelik ırkçı saldırıların sayısının bir önceki yıla göre iki kat arttığı uyarısında bulundu. Örgütün Alman hükümeti verilerine dayandırdığı açıklamasına göre, mültecilere yönelik ırkçı saldırı sayısı 2012 yılında 24 iken, 2013 kasım ayı sonuna kadar 42 saldırı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSol PartiPetra PauAlmanBunaPro AsylDeutsche Welle Türkçe dpa/epd BK/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24