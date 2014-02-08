2013’ün aşırı sağcı suç bilançosu



Almanya'da Sol Parti milletvekili Petra Pau, aşırı sağcı suç vakaları sayısı ile ilgili Alman hükümetine her ay yönelttiği sorulardan aldığı yanıtları derledi. Pau bu şekilde aşırı sağ kaynaklı suç vakalarının 2013 yılı bilançosunu çıkarıp internet sitesinde yayınladı.

Buna göre 2013 yılında Alman emniyet birimleri 11 bin 761 aşırı sağcı suç vakası kaydetti. Aralarından 574'ünün şiddet unsuru içerdiği ve bu suç vakalarında 561 kişinin yaralandığı bildirildi. Polisin genelde pek çok vakayı sonradan kayıtlara geçmesi nedeniyle gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Örneğin 2012 yılında geçici suç vakası sayısı 11 bin 660 olarak bildirilmiş, ancak sonradan 17 binin üzerine çıkmıştı.

Diğer yandan mülteci hakları örgütü Pro Asyl, 2013 yılında mültecilerin barındıkları binalara yönelik ırkçı saldırıların sayısının bir önceki yıla göre iki kat arttığı uyarısında bulundu. Örgütün Alman hükümeti verilerine dayandırdığı açıklamasına göre, mültecilere yönelik ırkçı saldırı sayısı 2012 yılında 24 iken, 2013 kasım ayı sonuna kadar 42 saldırı kaydedildi.