2013'te yeni zamlar mı var?

Hükümet, yılın bitimine 3 ay kala yaptığı elektrik, doğalgaz ve ÖTV zammıyla vatandaşın cebinden 5.5 milyar lira fazladan toplayacak. Bu yıl 2 milyar lira açık verecek olan KİT'ler, gelecek yıl 200 milyon lira fazla verecek. KiT'lerdeki bu performans artışı, 'yeni yılda yeni zamlar mı var' sorusuna neden oldu.

Aysel Alp'in Hürriyet'.com.tr'de yer alan haberine göre, bugün açıklanan Orta Vadeli Program, hükümetin son zamlarla vatandaşın cebinden 5.5 milyar lira fazladan topladığını ortaya koydu. Buna göre hükümet son zamları yapmasa ve bütçe mevcut performansıyla devam etseydi yani 8 ayda toplanan 182.2 milyarlık performans sürseydi, yılsonuna gelindiğinde devletin kasasına vergi geliri olarak 273.3 milyar lira girecekti. Oysa hükümet 2012 yılı bütçesinde öngördüğü 277.7 milyarlık hedefin üzerine çıkarak; 278.8 milyar lira vergi toplayacağını ilan etti. Bu da bütçeye 5.5 milyar lira ilave gelir yazdı.

Zamlar devam mı edecek?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta yaptığı basın toplantısında, iki önemli açıklama yapmıştı. Bunlardan birincisi yapılan zamların bütçe açığını karşılamaya yetmediği vurgusuydu. İkincisi ise "Enerji KİT'leri arasındaki nakit akışı ne kadar iyileşirse bütçemiz o kadar iyileşir" sözleriydi.

Ekonomi yönetiminin en büyük sıkıntılarından birini petrol ve dolardaki artışları doğalgaz ve elektrik maliyetlerine yansıtamayan BOTAŞ, TETAŞ ve EÜAŞ'ın görev zararları oluşturuyor. İşte bu zararın azaltılması için de doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilave zamlar yapılması gerekiyor.

İşte bugün açıklanan Orta Vadeli Program'da KİT'lerin bu yıl 2 milyar lira açık vereceği ilan edildi. Ancak gelecek yıl değil açık vermek, 200 milyon liralık fazla verecekleri görüldü. Maliye Bakanı Şimşek'in sözleri de anımsandığında, hükümetin 2013 yılında doğalgaz ve elektrik zamlarına devam ederek, BOTAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ'ı görev zararından kurtaracağı yorumları yapıldı. 2014 yılında KİT'lerin 2.1 milyar, 2015 yılında ise 600 milyon fazla vermesi öngörüldü.

Harcamalar gözden geçirilecek ama...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugünkü plan toplantısında kamu harcamalarının da gözden geçirileceğini söyledi. Kamu lojmanları ve kamu taşıtları konusunda adım atacaklarını belirtti. Harcamalar konusunda bununla da kalmayıp, işletme körlüğüne düşülmüş olabileceğini, bunun için de dışardan bir gözden destek alarak kamu harcamalarını gözden geçirteceklerini duyurdu.

Ancak Şimşek'in bu sözlerine karşın 2012 bütçe giderlerindeki artış dikkat çekti. Sene başında 351 milyar liralık harcama öngörülürken, yıl sonunda bu rakamın yaklaşık 363 milyar liraya ulaşacağı tahmin edildi. 2013 yılı harcama tahmini ise ise 404 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

13 milyar aştı

Harcamalardaki artışın faiz giderlerindeki 1.3 milyar liralık düşüşe rağmen gerçekleşmesi dikkat çekti. Faiz hariç harcamaların bu yıl öngörülenden 13 milyar fazla olacağı hesaplandı. Buradaki en büyük sapmanın personel giderleri ile sosyal güvenlik açıklarından kaynaklandığı öğrenildi.