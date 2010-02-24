2013'te AB'ye üyeyiz

T24 -Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı, 'değişim vegençleştirme' rüzgarında ilk kez bir kadın Avrupa Birliği (AB) müzakerelerinin başına atandı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ziyaretine katılan bürokratlar arasında yer alan Müsteşar Yardımcısı Ayşe Sezgin, AB çevrelerinin yakından tanıdığı bir isim.





Ayrımcılık beklemem



Meslektaşı Aydın Sezgin ile evli ve bir kız çocuğu annesi olan Ayşe Sezgin, hayata bakışını, mesleki geçmişini anlatıp, diplomasideki gelişmeleri Akşam gazetesine değerlendirdi:

'Buraya Avrupa İşleri Genel Müdürlüğü'nden atandım. Mesleğe 1983'te başladım. İlk yurt dışı görevim, 1987'de Musul'du. İran-Irak savaşı sürüyordu. Diplomaside, kimin söylediği değil, neyin, nasıl söylendiği önemli. Bakanlıkta, hiç ayrımcılıkla karşılaşmadım. Ayrıcalık da beklemedim. Kadın-erkek eşitliğine inanıyorum.'





Savaşın ortasında kaldı



'Musul'a tereddüt etmeden gittim. Kızım o tarihte iki yaşındaydı. Zordu; ama çok şey öğrendim, keyif aldım. Alış-veriş için, Şırnak'a Cizre'de gidiyordum. Ben tehdit algısına takılan obsesif biri değilim. Şimdi Afganistan'a git deseler yine giderim ve çok da keyif alırım. Sonraki atamalarım hep Avrupa ülkelerine oldu. 1995'teki Türkiye'nin Gümrük Birliği zirvesinde, Londra'daydım. Çok istediğimi bildikleri için arkadaşlarım telefonla haber veriyorlardı. Mesleki hayatımın en heyecanlı günü 2004 zirvesiydi. Basın açıklaması salonunda, yabancı gazetecilerden Türk gazetecilere yer kalmamıştı.'





Emekli olmadan AB'deyiz



'Ben emekli olmadan Türkiye AB'ye üye olacak. Hatta çok daha erken, 2013 diyorum. İstanbulsuz bir Avrupa tahayyül edilebilir mi? Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanlar olabilir, ama bu sürecin dayanağı hukuki belgeler. Süreçte yavaşlama yok; uygulamaya ağırlık verme söz konusu. Edirne'den Kars'a reformları hayata geçirdik. AB konusunda hükümetin de bürokrasinin de iradesi tam. Türkiye'nin geleceği Avrupa. Avrupa, Türkiye'ye yeni bir yaşam organizasyonu getirecek. Burada AB'ye girmekten öte, Türk halkına hak ettiği evrensel değerlerde bir yaşam standardı sunmak önemli.'





Ailem fedakarlık yaptı



Müsteşar Yardımcısı Ayşe Sezgin, 'Dışişleri Bakanlığı canla başla çalışılan bir bakanlık. Ailemize vakit ayırmak zor ama, bu bana iyi organize olmayı öğretti. Çocuklarımla ailemle çok değil verimli vakit geçirmeyi öğrendim. Yalnızca ben değil ailem de fedakarlık yaptı' diyor.





