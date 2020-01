2013'te 55 çocuk işçi öldü!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2013'te 55 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle bir metin yayınlayan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Türkiye'deki çocuk işçi sorunu dile getirdi ve bu yıl hayatını kaybeden çocuk işçileri andı. Meclis'in guvenlicalisma.org sitesinde yayınlanan açıklamasının tam metni şöyle:

Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü...

Kanunlara bakarsanız çocukların bütün hakları güvence altında. Devlet görevlilerinin ve sermayedarların ağızlarından sürekli çocuklar için ne kadar uğraştıkları sözleri dökülüyor...



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, geçen hafta yanıtladığı bir soru önergesinde 2012 yılında yapılan teftişler sonucu işyerlerinde 5 bin 960 çocuğun çalıştığının tespit edildiğini belirtiyor...



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye’nin çocuk işçi çalıştırmayla mücadelede başarılı olduğunu belirtiyor, “Türkiye 2014 itibarıyla çocuk işçi çalıştırmayı bitirmeyi taahhüt ettiğini ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Türkiye’yi 2006 yılında çocuk işçilikle mücadelede başarı sağlayan üç ülkeden biri seçmesine neden olduğunu” söylüyor...



Doğru konuşmadığınız icraatlarınızdan belli...



Kasım ayı başında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu yaptığı bir gezi sırasında yanına yaklaşan 10 yaşındaki bir çocuğa ayakkabılarını boyatması ve ona para vererek, kendisine bir boyacı sandığı almasını önermesi ve bunu çocuğu “desteklemek” adına yaptığını açıklaması gerçektir...



2,5 yıl önce yaşamını yitiren 16 yaşındaki Muhammet İsa Soysal’ın ailesine mahkemenin “oğlunuz 65 yaşına kadar yaşardı, asgari ücretle çalışırdı” diyerek 47 bin TL tazminat belirlemesi gerçektir...



18 yaşından küçüklerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasının artık yasal dayanağının da oluşturulması bir gerçektir...



Mevsimlik çocuk işçilerine Adana’da “Cami Çocuk Arkadaşlığı” adı altında bir etkinlik düzenleyerek ve onlara “ahlaklı ve erdemli bir birey olmalarını” söyleyerek ucuz emek kulluğu oluşturma çabalarınız gerçektir...



13 yaşındaki Ahmet Yıldız’ın işverenine 30 bin 40 TL ceza vermeniz ve bunu 24 taksite bölmeniz bir gerçektir...



Koç Holding’in “meslek lisesi memleket meselesi” projesi ile ülkeyi ucuz emek cenneti haline getirmeye çalışması bir gerçektir...



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirdikleri konferansta, işverenlerin nasıl bir mesleki eğitim istediğinin masaya yatırılması; Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK) kapsamında meslek liselerinin iş piyasasına göre şekillenmesi; 21 pilot ilin seçildiği proje kapsamında, iş adamlarının da olduğu yönetim kurullarıyla liselilerin “kalitesi”nin belirlenecek olması gerçektir...



Ülkemizde TÜİK’in açıkladığı gibi 893 bin çocuğun çalışmadığı, sadece mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 45’inin çocuk olduğu düşünüldüğünde bu rakamın çok daha üstünde bir çocuk emeğinin olduğu bir gerçektir...



Çocuk işçiliğini güvencesizliğin kaynağı haline getiren nedenlerin ailelerin yoksulluğu, köyden kente göç, eğitime ulaşamama, 4+4+4 sistemi ve paralılaştırılma süreci ile kapitalizmin duyduğu ucuz emek gücü ihtiyacı olduğu bir gerçektir...



2013’te (20 Kasım itibarıyla) yaşamını yitiren 55 genç arkadaşımızı saygıyla anıyor, eşitlik, özgürlük, adalet ve onur mücadelemizde anılarını yaşatacağımıza ve işçi ölümlerini durduracağımız bir ülke için mücadele edeceğimize söz veriyoruz...

16.11.2013: 17 yaşındaki tekstil işçisi Salih Eroğlu, Gaziantep’te çalıştığı konfeksiyon atölyesinde çıkan yangında can verdi...



11.11.2013: 13 yaşındaki inşaat işçisi Orhan Sürer, Diyarbakır Bismil’de 7. kattan düşerek can verdi...



09.11.2013: 17 yaşındaki inşaat işçisi Gökhan Örüç, Konya Selçuklu’da 11. kattan düşerek can verdi...



31.10.2013: 17 yaşındaki tabelacı Eren Erenoğlu, İstanbul Esenyurt’ta çalıştığı firma TDS Reklam tarafından görevlendirildiği Özel Doğa Hastanesi’ne tabela asarken yüksek gerilime kapılarak can verdi...



30.10.2013: 16 yaşındaki futbolcu Fırat Sarıçam, Adana, Karataş, Yüzbaşı Köyü’nde Amatör Lig U-17 C Grubu’nda mücadele eden Sarıçam Burukspor takım minibüsünün devrilmesi sonucu can verdi...



30.10.2013: 16 yaşındaki işçi Serdar Demir, Kırklareli’nde bisikletiyle işe giderken otomobil çarpması sonucu can verdi...



19.10.2013: 17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Pınar Akbaş, Ankara, Polatlı, Türktaciri Köyü’nde traktör romörkunda seyahat ederken trafik kazasında can verdi...



03.10.2013: 13 yaşındaki tekstil işçisi Emine Demirel, İstanbul, Beyoğlu’nda okuldan sonra 10 TL’ye çalıştığı atölyede serseri bir kurşunla can verdi...



30.09.2013: 17 yaşındaki -hayvancılık yapıp kasaplara et getiren- emekçi Faruk Can Güvenç, İzmir Kemalpaşa’da trafik kazasında can verdi...



30.09.2013: 9 yaşındaki işçi Nazar Güvendiren, İstanbul, Ümraniye’de ana caddede otomobillerin camını silerken tır çarpması sonucu can verdi...



29.09.2013: 13 yaşındaki metal işçisi Sami Kozan, Kahramanmaraş, Türkoğlu’nda babasına ait demir doğrama atölyesinde tır kasasına kaynak yaparken meydana gelen patlamada can verdi...



28.09.2013: 17 yaşındaki metal işçisi Ali Karkaş, Manisa, Turgutlu Fatih Küçük Sanayi Sitesi’nde çıraklık yaptığı motorsiklet tamircisinden öğle yemeği için eve dönerken otomobil çarpması sonucu can verdi...



23.09.2013: 15 yaşındaki taşeron inşaat işçisi Vefa Aydemir, Erzurum, İspir’de HES inşaatınd meydana gelen göçükte can verdi...



18.09.2013: 17 yaşındaki metal işçisi İlhan Yiğit, Çorum’da bobinajcı dükkanında çalışırken tamir etmek için yükseğe bırakılan su motorunun üzerine düşmesi sonucu can verdi...



12.09.2013: 17 yaşındaki metal işçisi Faruk Dumlupınar, Denizli’de stajyer öğrenci olarak asansöre bakım yaparken kabinle tavan arasında sıkışarak can verdi...



26.08.2013: 16 yaşındaki berber çırağı Mahir Aytaç, Adana’da yan binadaki kuyumcu soygununa engel olmak isterken vurularak can verdi...



25.08.2013: 16 yaşındaki maden işçisi Ferhat İridağ, Kayseri, Yahyalı’da kamyona yükleme yaparken ezilerek can verdi...



22.08.2013: 16 yaşındaki –gübre toptancısında çalışan- işçi Gökhan Kayalıoğlu, Aydın, Nazilli’de satışa giderken trafik kazasında can verdi...



18.08.2013: 9 ve 7 yaşındaki tarım işçisi kardeşler Esma ve Şifa Bağcı, Konya, Beyşehir’de tarlada çalışırken verdikleri yemek arasında yoldan geçen aracın tarlaya girmesi sonucu can verdiler...



15.08.2013: 16 yaşındaki metal işçisi Abdülkerim Karadöl, Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde çalıştığı babasının çelik tencere fabrikasında tencereleri 3’üncü kattaki depoya taşıyan yük asansörünün üzerine düşmesi sonucu can verdi...



11.08.2013: 17 ve 16 yaşındaki tarım işçisi kardeşler Rabia ve Ayşe Cirik, Adana, Ceyhan, Mercimek Beldesi’nde TİGEM’e ait tarlada çalışırken sıcaktan bunalınca girdikleri Ceyhan Nehri’nde can verdiler...



11.08.2013: 17 yaşındaki fındık işçisi İbrahim Yavuz, Giresun, Görele, Kuşçulu Köyü’nde serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi...



09.08.2013: 15 yaşındaki -harçlığını çıkarmak damacana ile su satışı yapan bir firmada çalışan- işçi Muratcan Turan, Kocaeli, Darıca’da bir apartmanın asansör kapısına sıkışarak can verdi...



09.08.2013: 16 yaşındaki AVM işçisi Deniz Esen, Ankara’da çalıştığı Kentpark AVM’den çıktığında tinerciler tarafından kovalanırken otomobil çarpması sonucu can verdi...



07.08.2013: 17 yaşındaki çoban Ş.Ü., Bingöl, Kırkağıl Köyü’nde silahla vurularak can verdi...



07.08.2013: 17 yaşındaki inşaat işçisi İbrahim Kara, Manisa, Akhisar, Medar Beldesi’nde işten dönerken bindiği otomobile tren çarpması sonucu can verdi...



06.08.2013: 17 yaşındaki berber çırağı Bayram Süzel, Antalya, Alanya’da motosikletiyle çalıştığı berber dükkanına giderken trafik kazasında can verdi...



05.08.2013: 17 yaşındaki koyun çobanı Sabri D., Ankara, Polatlı’da çalıştığı TİGEM’de bıçaklanarak can verdi...



04.08.2013: 15 yaşındaki pazarcı Mustafa Tomay, Muğla, Milas’ta içinde bulunduğu halk pazarından dönen meyve sebze yüklü kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu can verdi...



01.08.2013: 12 ve 6 yaşındaki tarım işçisi kardeşler Hüseyin ve Yasin Çelik, Kırıkkale’de tarım işçilerini taşıyan servisin kaza yapması sonucu can verdiler...



29.07.2013: 17 yaşındaki metal işçisi Hüseyin Ceylan, Uşak, Sivaslı’da çırak olarak çalıştığı sanayi sitesindeki tamirci dükkanına giderken otomobil çarpması sonucu can verdi...



24.07.2013: 14 yaşındaki inşaat işçisi Salih Dikici, Kocaeli, Körfez’de 5. kattan düşerek can verdi...



22.07.2013: 17 yaşındaki –özel bir firmada çalışan- iletişim işçisi Volkan Özpamuk, Manisa, Turgutlu’da bir tuğla fabrikasında bilgisayar ağ kablosu çekerken 4 metreden düşerek can verdi...



16.07.2013: 16 yaşındaki tarım işçisi Ferdi Çakır, Adana, Ceyhan’da tarlada çalışırken serinlemek için girdiği nehirde boğularak can verdi...



14.07.2013: 14 ve 15 yaşlarındaki kayısı işçileri Yakup Kartal ve Nezir Akgül, Elazığ, Baskil’de serinlemek için girdikleri Karakaya baraj gölünde boğularak can verdiler...



14.07.2013: 10 yaşındaki metal işçisi Ökkeş Gögebakan, Gaziantep, Nurdağı’nda bulunan sanayi sitesinde babasının atölyesinde çalışırken ezilerek can verdi...



10.07.2013: 12 yaşındaki esnaf Sabahattin Donat, Yalova, Çınarcık, Esenköy belde pazarında işten dönerken trafik kazasında can verdi...



01.07.2013: 16 yaşındaki çiftçi Süleyman Kasar, Adana’da bahçeye giderken trafik kazasında can verdi...



27.06.2013: 16 yaşındaki kayısı işçisi Kübra Şenateş, Malatya’ya giderken trafik kazasında can verdi...



27.06.2013: 15 yaşındaki kayısı işçisi Kader Yalçın, Malatya, Doğanyol, Koldere Köyü’nde serinlemek için girdiği Karakaya Baraj Gölü’nde boğularak can verdi...



27.06.2013: 14 yaşındaki kayısı işçisi Oya Korkan, Malatya, Yazıhan, Bereketli Köyü’nde serinlemek için girdiği sulama kanalında can verdi...



19.06.2013: 16 yaşındaki metal kalfası Süleyman Yörük, İzmir, Ödemiş Sanayi Sitesi’nde kamyon tamir ederken yanarak can verdi...



15.06.2013: 17 yaşındaki çiftçi Aslı Oruç, Bursa, Büyükorhan, Yenice Köyü’nde çilek toplarken yıldırım çarpması sonucu can verdi...



13.05.2013: 16 yaşındaki gıda işçisi Bayram Yıldız, Manisa, Çamköy’de tavuk yıkama makinesi içine düşerek can verdi...



08.05.2013: 16 yaşındaki çoban Soner Karatut, Kahramanmaraş, Afşin, Tanır Beldesi’nde dağlık bölgede hayvan otlatırken kayalıklardan düşerek can verdi...



08.05.2013: 17 yaşındaki tekstil işçisi adayı Yonca Akkuş, Batman, Sason’da İŞKUR mülakatlarına giderken can verdi...



03.05.213: 17 yaşındaki işçi Ferit Güler, Tekirdağ, Çerkezköy’de 4.katta cam takarken düşerek can verdi...



24.04.2013: 10 yaşındaki çoban Mustafa Demirray, Kırıkkale, Kazmaca Köyü’nde çıktığı yaylada çadırda yaktığı ateşin dumanından zehirlenerek can verdi...



16.03.2013: 13 yaşındaki lastik işçisi Ahmet Yıldız, Adana’da çalıştığı Keresteciler Sitesi’ndeki Koç Plastik’te pres makinesine sıkışarak can verdi...



27.02.2013: 16 yaşındaki inşaat işçisi Serkan Altunay, Bolu’da 4.katta kalıp çakarken düşerek can verdi...



21.01.2013: 16 yaşındaki çoban Murat Güner, Sivas, Suşehri, Karalar Köyü’nde keçi otlatırken düşerek can verdi..."