2013 yılında 6.3 milyon çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) raporuna göre dünya genelinde geçen yıl beş yaşın altındaki 6.3 milyon çocuk hayatını kaybetti. Geçen yıl, çocuk ölümleri 1990 yılına göre yüzde 50 daha az meydana gelirken, daha önce belirlenen hedeflerin ise oldukça uzağında kaldı.

UNICEF, çocuk ölümlerinin engellenmesine ilişkin yıllık raporunu kamuoyuna açıkladı. Buna göre, geçen yıl dünya genelinde canlı doğan her bin çocuktan 46'sı hayatını kaybetti. Bu oran 1990 yılında binde 90 civarındaydı.

2013 yılında beş yaşın altındaki 6.3 milyon çocuk çoğunlukla tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu rakam bir önceki yıldan yaklaşık 200 bin daha az ve 1990 yılındaki çocuk ölüm oranlarının yarısı civarında. Ancak 2015 yılı için konulan üçte iki oranında azalma hedefinin oldukça uzağında.

Çocuk ölümlerinin en fazla görüldüğü ülkeler Hindistan ve Nijerya oldu. Bu iki ülkedeki ölümler, toplam çocuk ölümü sayısının üçte birini oluşturuyor. Oran olarak en fazla çocuğun hayatını kaybettiği ülke ise canlı doğan her bin çocuktan 167'sinin öldüğü Angola.

Sahra altı Afrika bölgesinde canlı doğan her bin çocuktan 92'si hayatını kaybediyor. Bu oran ABD 'de binde 7. Beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin önde gelen sebebi ise zatürre, ishal ve sıtma. Bu üç hastalık toplam ölümlerin yaklaşık üçte birinin sebebini oluşturuyor.

Çocuk ölümlerinin diğer önemli nedenleri arasında yetersiz beslenme ve doğum sırasındaki komplikasyonlar geliyor. (AA)