-2013 ŞAMPİYONALARI ERZURUM'DA ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS), 2013 yılında yapılacak Kuzey Kombine Dünya Kupası ve Snowboard Dünya Gençler Şampiyonasının Türkiye'de yapılmasını kararlaştırdı. FIS'in oybirliğiyle aldığı kararla iki organizasyonun da ''2011 Üniversite Kış Oyunları''na ev sahipliği yapan Erzurum'da yapılacağı duyuruldu. FIS yetkililerine göre, organizasyonların Türkiye'ye verilmesinde, kayak sporunun hızlı gelişimi ve turnuvalarda Türk yetkililerinin başarılarının etkili olduğu açıklandı.