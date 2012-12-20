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2013 bütçesine Meclis'ten onay

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

20 Aralık 2012 23:16

Meclis'te bütçe görüşmeleri maratonu sona erdi, 2013 yılı bütçesi kabul edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onayın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Merkez Bankası, altın dahil, döviz rezervlerinin 120 milyarla rekor kırdığını söyledi.

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türkiye'nin 2013 yılında, bütçe giderleri 404 milyar lira, bütçe gelirleri 370,1 milyar lira, bütçe açığı ise 34 milyar lira olarak öngörüldü.

Bütçe onayının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bir teşekkür konuşması yaptı.

Erdoğan, ''Bütçenin açılış konuşmaları esnasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsamız, 76 bin 954 puanla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış, yeni bir rekor kaydetmişti. Bütçe kapanış müzakereleri esnasında da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızın altın dahil döviz rezervlerinin 120 milyar 586 milyon dolarla bir başka tarihi rekor kaydettiğini müjdelemek istiyorum'' diye konuştu.

Başbakan'ın konuşması AK Partili vekiller tarafından ayakta alkışlandı.

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