-2013 Akdeniz Oyunları için geri sayım başladı MERSİN (A.A) - 15.10.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2013 Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapacak Mersin'de organizasyona kadar geçecek süreyi saniye saniye halka gösterecek olan ''Geri Sayım Saati''nin açılışını gerçekleştirdi. Çağlayan, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan platformdaki saatin açılışında yaptığı konuşmada, seçim bölgesi olan Mersin'de 6 aydır çok önemli projelere imza attıklarını söyledi. Gece gündüz demeden sergilediği performansı görenlerin kendisine ''Bu enerjiyi nereden buluyorsunuz, hangi ilacı kullanıyorsunuz?'' diye sorduğunu anlatan Çağlayan, ''Ben enerjimi sizlerden alıyorum. Halkın bana açtığı kucak ve gösterdiği sevgi, bana enerji veriyor. Allah bizi, sizin sevginizden mahrum bırakmasın'' dedi. Mersin'in medeniyetler mozaiği oluşturan zenginliğe sahip olduğunu ifade eden Çağlayan, şöyle konuştu: ''Mersin farklı etnik kökenleri ve dini inanışları bünyesinde barındırıyor. Burası birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin yaşandığı kent. Allah bu birliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Birlikte hareket ettiğimiz sürece neleri başarabileceğimizi gösterdik. Mesela, Mersin İdman Yurdu konusunda tek yürek olarak, takımımızı Spor Toto Süper Lig'e çıkardık. Birliğimizi sürdürdüğümüz sürece Mersin'i de Şampiyonlar Lig'ine çıkarırız. Ligin daha ilk haftalarında Mersin İdman Yurdu aldığı puanlarla asansör bir takım olmadığını gösterdi. Benim bildiğim ve güvendiğim Mersin İdman Yurdu, pazartesi günü Fenerbahçe'yi de yener. Şu an ligin ilk 4'ünde bulunuyoruz. Pazartesi hep birlikte Mersin'deki bazı programları gerçekleştirdikten sonra, Fenerbahçe maçında buluşacağız. Mersin, Fenerbahçe'ye gerekli ilgi ve alakayı gösterecek. Ama elini de boş gönderecek. Buna yürekten inanıyorum.'' Mersin'in artık marka bir kent olarak göze çarptığını aktaran Çağlayan, kentin Türkiye'de ve Akdeniz'de parlayan bir yıldız olarak, ekonomiden turizme kadar her alanda varlığını göstereceğini kaydetti. Akdeniz Oyunları Komisyonu (CIJM) Başkanı Amar Addadi de, Mersin'in Akdeniz Oyunları'nı alabilmek için ne kadar çaba gösterdiğine yakından şahit olduğunu belirterek, organizasyona Türkiye'nin kendine yakışır bir şekilde başarıyla ev sahipliği yapacağına yürekten inandığını vurguladı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise, organizasyonun kusursuz güzellikte nasıl yapılacağını tüm dünyaya göstereceklerine işaret ederek, adaylık sürecinde kenti destekleyenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan ise, ilerleyen saatlerde Ferhat Göçer'in Mersin'de sahne alacağını hatırlatarak, konseri bekleyen halka ''Sevemedim Karagözlüm'' şarkısını seslendirdi. Protokol üyeleri, konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Akdeniz Oyunları'na bugüne kadar ev sahipliği yapan ülkeleri gösteren platformdaki saatin açılışını yaptı. Saat, 2013 Akdeniz Oyunları'nın başlayacağı 13 Haziran 2013 tarihine kadar geri sayım yapacak. Saat, söz konusu ana kadar, gün, saat, dakika ve saniyeleri halka gösteriyor.