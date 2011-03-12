2012'ye 1 kala kıyatmet günü

T24- Japonya’da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki depremi manşetlerine taşıyan gazeteler, iç sayfalarda da depreme geniş yer ayırdı.
Japonya’da meydana gelen 8.9'luk deprem, büyük hasara neden oldu.
Depremin ardından oluşan tsunami, sadece Japonya'yı değil, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan birçok ülkeyi etkiledi.
Tarihe 5’inci büyük deprem olarak geçen 8.9’luk sarsıntı, gazetelerin manşetlerinde yer aldı.
Gazeteler, depremi aşağıdaki şekilde verdi:
HABERTÜRK
2012’ye 1 kala
8.9 deprem, tsunami, radyasyon
8.9’luk deprem Japonya’yı vurdu. Sarsıntı, 2012 filmindeki gibi dev tsunami dalgaları yarattı. Bir nükleer santralde yangın çıktı. Bini aşkın ölü, 80 bin kayıp var.
HÜRRİYET
Büyük Tufan
Japonya'da önce 8.9 deprem sonra tsunami
MİLLİYET
Kıyamet günü
Japonya’nın doğu kıyıları tarihin en büyük depremlerinden biriyle sarsılırken, bütün dünya tsunami görüntülerini dehşet içinde izledi.
VATAN
Japonya dün 8.9'luk deprem le kıyameti yaşadı
Gölcük'ün 55 katı
Dünya tarihinin 5’inci büyük depremi Japonya’yı vurdu... Binden fazla ölü, binlerce kayıp var.
RADİKAL
İikinci Hiroşima
Japonya, dün kıyameti yaşadı. 8.9’luk depremin yarattığı tsunami ülkenin yarısını suya gömdü: En az 1000 ölü. Nükleer sızıntı tehlikesi bütün düyayı korkutuyor.
SABAH
Kıyamet gibi
Japonya’yı tarihinin en büyük depremi vurdu. Tsunamiyle gelen 10 metrelik dalgalar kentleri yuttu. İlk bilanço: 400 ölü, yüzlerce kayıp.
AKŞAM
Japonya 8.9'la sallandı
Türkiye korku enkazında
Yüzyılın 5’inci büyük depremİ
ZAMAN
Yer sarsıldı, deniz yürüdü
Pasifik Okyanusu’ndan meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem, Japonya’yı beşik gibi salladı.
TAKVİM
Böyle yıktı
Japonya’yı 8.9’luk deprem vurdu. Şiddetli sarsıntı okyanusu taşırdı. Dev tsunami dalgaları 2100 kilometrelik kıyı şeridini yok etti.
TARAF
Japonya'ya 600 Atom bombası
8.9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami Japonya’nın kuzeyini yuttu. Yüzlerce ölü var, 88 bin kişiden de haber alınamıyor.
YENİ ŞAFAK
Dünyanın kaburgası kırıldı
Uzakdoğu’yu 8.9’la sallayan deprem, Pasifik Okyanusu’nun altını üstüne getirdi. Tsunami, Japonya’nın kuzeyini yerle bir etti. ABD, Rusya, Meksika, Kanada, Şili alarma geçti. 800 km hıza ulaşan dev dalgalar, 7 saat sonra Hawaii’yi vurdu.
CUMHURİYET
8.9’luk kıyamet
Japonya’daki büyük deprem sonrası oluşan tsunami ülkeyi cehenneme çevirdi. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi kayboldu. Dev dalgalar evleri, araçları, gemileri, uçakları sürükledi.
POSTA
Atom bombası gibi
Japonya’yı dün 8.9’luk deprem vurdu. Depremin ardından gelen tsunami her şeyi yuttu. Binlerce ölü ve kayıp var.
BİRGÜN
Dünya tarihi boyunca kaydedilen en büyük beşinci deprem
Önce deprem, sonra tsunami vurdu
STAR
Pasifik Tufanı
Japonya, tarihin 5. Büyük depremiyle sarsıldı. Marmara depreminden 35 kat daha büyük sarsıntıyla oluşan tsunami, sahil kasabalarını ve Pasifik’teki birçok adayı yuttu. Ölü sayısı en az 400, kayıp 100’i aşıyor.