2012'ye 1 kala kıyatmet günü

T24- Japonya’da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki depremi manşetlerine taşıyan gazeteler, iç sayfalarda da depreme geniş yer ayırdı.

Japonya’da meydana gelen 8.9'luk deprem, büyük hasara neden oldu.

Depremin ardından oluşan tsunami, sadece Japonya'yı değil, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan birçok ülkeyi etkiledi.

Tarihe 5’inci büyük deprem olarak geçen 8.9’luk sarsıntı, gazetelerin manşetlerinde yer aldı.

Gazeteler, depremi aşağıdaki şekilde verdi:

HABERTÜRK

2012’ye 1 kala

8.9 deprem, tsunami, radyasyon

8.9’luk deprem Japonya’yı vurdu. Sarsıntı, 2012 filmindeki gibi dev tsunami dalgaları yarattı. Bir nükleer santralde yangın çıktı. Bini aşkın ölü, 80 bin kayıp var.

HÜRRİYET

Büyük Tufan



Japonya'da önce 8.9 deprem sonra tsunami

MİLLİYET

Kıyamet günü

Japonya’nın doğu kıyıları tarihin en büyük depremlerinden biriyle sarsılırken, bütün dünya tsunami görüntülerini dehşet içinde izledi.



VATAN



Japonya dün 8.9'luk deprem le kıyameti yaşadı

Gölcük'ün 55 katı

Dünya tarihinin 5’inci büyük depremi Japonya’yı vurdu... Binden fazla ölü, binlerce kayıp var.

RADİKAL

İikinci Hiroşima

Japonya, dün kıyameti yaşadı. 8.9’luk depremin yarattığı tsunami ülkenin yarısını suya gömdü: En az 1000 ölü. Nükleer sızıntı tehlikesi bütün düyayı korkutuyor.



SABAH



Kıyamet gibi

Japonya’yı tarihinin en büyük depremi vurdu. Tsunamiyle gelen 10 metrelik dalgalar kentleri yuttu. İlk bilanço: 400 ölü, yüzlerce kayıp.



AKŞAM



Japonya 8.9'la sallandı

Türkiye korku enkazında

Yüzyılın 5’inci büyük depremİ



ZAMAN

Yer sarsıldı, deniz yürüdü

Pasifik Okyanusu’ndan meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem, Japonya’yı beşik gibi salladı.





TAKVİM



Böyle yıktı

Japonya’yı 8.9’luk deprem vurdu. Şiddetli sarsıntı okyanusu taşırdı. Dev tsunami dalgaları 2100 kilometrelik kıyı şeridini yok etti.





TARAF



Japonya'ya 600 Atom bombası

8.9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami Japonya’nın kuzeyini yuttu. Yüzlerce ölü var, 88 bin kişiden de haber alınamıyor.





YENİ ŞAFAK



Dünyanın kaburgası kırıldı

Uzakdoğu’yu 8.9’la sallayan deprem, Pasifik Okyanusu’nun altını üstüne getirdi. Tsunami, Japonya’nın kuzeyini yerle bir etti. ABD, Rusya, Meksika, Kanada, Şili alarma geçti. 800 km hıza ulaşan dev dalgalar, 7 saat sonra Hawaii’yi vurdu.





CUMHURİYET



8.9’luk kıyamet

Japonya’daki büyük deprem sonrası oluşan tsunami ülkeyi cehenneme çevirdi. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi kayboldu. Dev dalgalar evleri, araçları, gemileri, uçakları sürükledi.



POSTA



Atom bombası gibi

Japonya’yı dün 8.9’luk deprem vurdu. Depremin ardından gelen tsunami her şeyi yuttu. Binlerce ölü ve kayıp var.





BİRGÜN



Dünya tarihi boyunca kaydedilen en büyük beşinci deprem

Önce deprem, sonra tsunami vurdu





STAR



Pasifik Tufanı

Japonya, tarihin 5. Büyük depremiyle sarsıldı. Marmara depreminden 35 kat daha büyük sarsıntıyla oluşan tsunami, sahil kasabalarını ve Pasifik’teki birçok adayı yuttu. Ölü sayısı en az 400, kayıp 100’i aşıyor.