2012'nin sahibinden satılık ünlü evleri

Sinema ve müzik dünyasının birçok ünlü isminin evleri 2012 yılında haber oldu. Geçen yıl hayatını kaybeden Amy Winehouse'dan 'Gangnam Style' adlı şarkısıyla ünlenen PSY'a kadar pek çok ünlü isim evleri satışa çıkarıldı.

İşte 2012'in sahibinden satılık evleri:

İngiltere'de geçen yıl hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un evi, açık artırmada 3.2 milyon dolara satıldı. Yarı müstakil ev, Mayıs ayında 4.3 milyon dolar açılış fiyatı ile satışa çıkarılmıştı.

Hollywood'un ünlü aktörü Tom Cruise'dan boşanan oyuncu Katie Holmes Manhattan'da bir daireye taşındı. Manhattan'ın Chealsea semtinde yer alan evin 14 odası bulunuyor.

'Sex and the City' dizisinde Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı Carrie Bradshaw'ın yaşadığı ev, 9.85 milyon dolara satıldı.

Oscarlı oyuncu Nicole Kidman’ın New York şehrindeki evi 16 milyon dolara alıcı buldu. Kidman’ın 9 yıl yaşadığı New York liman manzaralı, 350 metrekarelik apartman dairesinin 3 odası, 2 banyosu bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Britney Spears, nişanlısı Jason Trawick'le yeni bir hayata başlamak için ABD'nin California eyaletinde 8.5 milyon dolara yeni bir ev aldı.

Oyuncu Meg Ryan, evini 11.4 milyon dolara satışa çıkardı. Evin; 6 yatak odası, 7 banyosu, garajı, havuzu ve misafir dairesi bulunuyor.

Başrolde Audrey Hepburn'ün yer aldığı 1961 yapımı 'Breakfast at Tiffany's' adlı filmde Hepburn'ün oynadığı Holly Golightly'nin evi olarak kullanılan konak Aralık 2011'de satışa çıktı. 169 East 71st Street'teki ev, bu yıl başında 5.97 milyon dolara alıcı buldu.

Ünlü sanatçı Mariah Carey Bahamalar’da bulunan villasını 5,5 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkardı. Carey ve eşi Nick Cannon 2008 yılında bu evde hayatlarını birleştirdi.

Hollywood’un popüler çifti Angelina Jolie-Brad Pitt geçtiğimiz yıl kiraladıkları ve bir süre oturdukları villayı 10 milyon sterline (28 milyon TL) satın aldı. Çift, Londra'daki eve, aylık 30 bin sterlin (yaklaşık 33 bin TL) ödüyordu.

İngiliz manken Naomi Campbell'a, Rus sevgili Vladislav Doronin, uzay aracı şeklinde ev yaptırıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da inşa edilecek, 2 bin 650 metrekarelik lüks evde, fitness salonu, yüzme havuzu, dans salonu ve Türk hamamı da bulunuyor.

Charles Dickens'ın ailesiyle birlikte yaşadığı 4 katlı tuğla ev, 4 milyon 800 bin dolarlık restorasyon çalışmasıyla yenilendi.

'Gangnam Style' adlı şarkısıyla tüm dünyayı sarsan Güney Koreli şarkıcı PSY, 1.25 milyon dolara ev aldı.

PSY, Beverly Hills'teki iki odalı apartman dairesi için peşin ödeme yaptı. PSY'ın 'Gangnam Style' adlı şarkısıyla 7.9 milyon dolar gelir elde ettiği belirtiliyor.

Ünlü şarkıcı Ricky Martin, New York'ta 5.9 milyon dolara ev satın aldı. Dört yatak odalı evin fitness salonu ve büyük bir bahçesi bulunuyor.

Pilates odası, yoga stüdyosu ve 40 kişilik sinema salonu olan evde kütüphane ve oyun odası da yer alıyor. Ev, 6.495 milyon dolara satışa çıkmıştı.