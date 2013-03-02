2012'de 1 milyon 400 bin fidan dikildi

Türkiye'de geçen yıl oluşturulan 126 hatıra ormanıyla 22 bin 550 dekar alanda 1 milyon 371 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından bugüne kadar 2 bin 77 hatıra ormanı oluşturuldu. Yaklaşık 177 bin dekar alanda oluşturulan bu ormanlarda 19 milyon 577 bin fidan dikildi. 152 bin 697 kişi ve kuruluşun katıldığı bu çalışmalar için yaklaşık 14 milyon lira harcandı.



2012'de 22 bin 550 dekar alanla rekor kırıldı



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da çoğu kez önemsediğini belirttiği hatıra ormanlarının oluşturulması konusunda, 2012'de yeni bir rekora imza atıldı. Geçen yıl çalışma yapılan 22 bin 550 dekar alanda 1 milyon 371 bin fidan toprakla buluşturuldu. 126 hatıra ormanının tesis edildiği 2012 yılındaki çalışmalara 9 bin 306 kişi ve kuruluş katıldı. Yine yapılan 4 milyon 180 bin liralık bağışlarla da rekor kırıldı.