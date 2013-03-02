T24 LogoT24 Logo
Çevre

2012'de 1 milyon 400 bin fidan dikildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 126 hatıra ormanı oluşturuldu ve 1 milyon 371 bin fidan dikildi

02 Mart 2013 15:46

Türkiye'de geçen yıl oluşturulan 126 hatıra ormanıyla 22 bin 550 dekar alanda 1 milyon 371 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından bugüne kadar 2 bin 77 hatıra ormanı oluşturuldu. Yaklaşık 177 bin dekar alanda oluşturulan bu ormanlarda 19 milyon 577 bin fidan dikildi. 152 bin 697 kişi ve kuruluşun katıldığı bu çalışmalar için yaklaşık 14 milyon lira harcandı.

    
2012'de 22 bin 550 dekar alanla rekor kırıldı

    
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da çoğu kez önemsediğini belirttiği hatıra ormanlarının oluşturulması konusunda, 2012'de yeni bir rekora imza atıldı. Geçen yıl çalışma yapılan 22 bin 550 dekar alanda 1 milyon 371 bin fidan toprakla buluşturuldu. 126 hatıra ormanının tesis edildiği 2012 yılındaki çalışmalara 9 bin 306 kişi ve kuruluş katıldı. Yine yapılan 4 milyon 180 bin liralık bağışlarla da rekor kırıldı.

ETİKETLER

fidanhatıra ormanıtürkiyeorman ve su işleri bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24