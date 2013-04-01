2012 yılında Türkiye'de 609 çocuk öldü

Gündem Çocuk Derneği’nin geçen günlerde açıkladığı “2012 yılı Çocuk Hakları” raporunda, 1 yılda 609 çocuğun öldüğü bildirildi.

Rapora yansıyan öyküler ise Türkiye’de çocukların yaşam haklarının bile tehdit altında olduğunu ortaya koydu. Derneğin verilerine göre, 14 yaşındaki Ertan Dilaver, Ağrı Doğubayazıt’ta hayvan otlatırken mayın patlaması sonucu yaşamını yitirirken, 13 yaşındaki Veysi Demir, mazot taşımak için İran sınırını geçmeye çalışırken başından vuruldu.

Gökçer Tahincioğlu'nun Milliyet'te yer alan haberine göre, Gündem Çocuk Derneği’nin hazırladığı rapora göre, 2012’de 609 çocuk yaşamını kaybetti. Raporda yer alan, çocuk ölümlerinden bazıları şunlar:

* Özgür Taşar (15): Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda kitleye polisin müdahalesi sonucu göğsünden vurularak yaralandı. Kaldırıldığı hastanede öldü.

* Ertan Dilaver (14): Ağrı Doğubayazıt’a bağlı Kızılkaya köyünde askeri yerleşim alanına yakın bir yerde hayvanlarını otlatırken mayın patlaması sonucu öldü.

* Veysi Demir (13): Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Toprakseven köyünden. Mazot için İran sınırına giderken başından vurularak öldürüldü.

Mevsimlik işçinin dramı

* Muhammet Ersek (2): Babası mevsimlik işçi olarak çalışan Muhammet, fenalaşınca İdil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede menenjit teşhisi konulan Muhammet’in hastalığının bulaşıcı ve ileri safhasında olması nedeniyle, doktorlar tam teşekküllü bir hastaneye nakil gerektiğini söyledi. Acil sevk ihtiyacı bildirildi. Ancak aradan geçen sürede uygun yer bulunamadı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne saatler sonra getirilen Muhammet, hastanenin bulaşıcı hastalıklar için kullanılan iki izolasyon odasının da dolu olması nedeniyle kabul edilmedi. Hastane yetkilileri, Muhammet’in başka bir hastane ve şehire yönlendirilmesini istedi. İçerideki diğer hastalara virüs bulaşabileceği gerekçesiyle, hastane bahçesindeki ambulansta bekletilen çocuk ağırlaştı. Ambulansta yapılan tüm müdahalelere ve kalp masajına rağmen, küçük Muhammet babasının gözleri önünde can verdi.

* Z.Ö. (16): Çocuk Gelin. Eylül’de Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde karnındaki 8,5 aylık bebeğiyle öldü. Z.Ö.’nün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Z.Ö.’yü küçük yaşta evlendiren anne ve babası hakkında soruşturma başlatıldı. Oysa sadece anne ve baba hakkında değil aile hekimi, muhtar hakkında da açılmalıydı.

* Ercan Özdemir (8): Kayseri’de okulunun giriş kapısında oynayan Ercan Özdemir, üzerine düşen kaplama taşların altında kalarak öldü.

* Yunus Eser (13): Karamürsel’de işitme engelliler yatılı okulunda okurken oynadıkları topun peşinden yandaki yüksek öğrenim yurdunun bahçesine geçen Yunus Eser, elektrik akımına kapılarak öldü. Açıkta bırakılan elektrik kablosu sebebiyle elektrik direğinde kaçak akım oluştuğu öğrenildi. Aile, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, yurt müdürü ve sorumlu elektrik teknisyeninden şikayetçi oldu. Ancak hâlâ yetkililerden öğretmeler ve okul müdür hakkında soruşturma için izin bekleniyor.

Hastaneden çıkınca babası dövdü

* Ali B. (1): Şubat’ta Çorum’da babası tarafından dövülen Ali B. tedavisi bittikten sonra taburcu edildi. Taburcu edildikten bir hafta sonra babası tarafından tekrar dövülen Ali B. hastaneye götürülürken yolda öldü.

* Gonca Yaman (12): Konya’nın Seydişehir ilçesinde 22 Ağustos’ta nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla başından ağır yaralanan Gonca Yaman, 21 gün hastanede tedavi gördükten sonra öldü.