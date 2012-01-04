2012 onlar için hızlı başladı

T24- Yeni albümüyle sevenleriyle buluşacak Ziynet Sali, gün sayıyor. Seda Sayan da yeni albümünün çalışmalarını tamamladı









Milliyet'in haberine göre, 3.5 yıl aradan sonra gelecek ay çıkaracağı ‘Favori Aşkım’ albümüyle sevenleriyle buluşacak Ziynet Sali, gün sayıyor.



Şarkıcı, “Şubat ayı sevgililerin ve aşıkların ayıdır. Albümde de sımsıcak aşk şarkıları var” dedi.

11 parçadan oluşan yeni albümünün çalışmalarını tamamlayan Seda Sayan, “Sevenlerimle kurduğum bağ, bu şarkılarla daha da kuvvetli ve derin olacak” dedi. İsmail YK’ya ait parçada şarkıcıyla düet yapan Sayan, oyuncu Halit Ergenç’in üç yıl önce vefat eden babası Sait Ergenç’e ait bir eseri de seslendiriyor.



Önümüzdeki hafta piyasada olacak ‘Bende Bi’ Aşk Var’ albümünün ‘Acıyor’ isimli çıkış şarkısını yeni yıl hediyesi olarak sevenleriyle paylaşan Göksel, ilk haftada 400 binden fazla tık aldı. Şarkı, TTNET Müzik’in listesinde ilk sırada.

