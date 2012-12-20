2012 Kainat Güzeli ABD'den çıktı

Las Vegas'ta gerçekleşen yarışmada birinci ABD'den Olivia Culpo olurken Türkiye'yi temsil eden Çağıl Özge Özkul ilk 16 arasına kalmayı başardı.

2012 Kainat Güzellik Yarışması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde yapıldı.

Yarışmayı Amerika Birleşik Devletleri'nden Olivia Culpo kazandı. Culpo, kainat güzeli tacını geçtiğimiz yılın birincisi Angolalı Leila Lopes'den devraldı.

20 yaşındaki Olivia Culpo, haziran ayında Amerika güzeli seçilmişti.

Yarışmada ikinciliği Venezuela, üçüncülüğü ise Avustralya kazandı.

89 ülkenin katıldığı yarışmada Türkiye'yi Çağıl Özge Özkul temsil etti. Türkiye ikinci güzeli Özkul, ilk 16 arasına kalmayı başardı ancak ikinci elemede yarışmaya veda etti.

190 ülkede yayınlanan güzellik yarışması yüzmilyonlarca kişi tarafından takip edildi. (ntvmsnbc)