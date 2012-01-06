2012 için kullanım kılavuzu





T24- ABD’nin ünlü haber dergisi Time ocak ayının ilk haftasında yeni yılla ilgili tahminlerini yayınladı. Dergi uluslararası ilişkilerden siyasete, ekonomiye ve yaşam pratiklerine kadar her dalda uzmanların ve editörlerinin tahminlerini derledi. İşte Arap Baharı, Asya cephesi ve hayatta bizi bekleyen değişiklikler...











Milliyet'teyer alan habere göre Time'ın çalışması şöyle;



Yaşam pratikleri nasıl değişir?





Cepten nakit devri

- 2012’de nakit paranın sonu gelecek. Cep telefonu ile alışveriş gerçek olacak. Özellikle Google Wallet başta olmak üzere Apple gibi firmaların da sunacakları dijital cüzdan hizmeti hayatı kolaylaştıracak. Markette cep telefonu kullanılarak yapılan ödemelerin yanında, cep telefonu daha da gelişerek radyo, kamera, pc, gps gibi tüm özellikleriyle birçok elektronik aletin yerini almaya daha da yaklaştı.

Kişiye özel ilaçlar

- 2012 tıp alanında kişisel tedavinin yılı olacak. İlaçların farklı insanlarda farklı yan etkiler oluşturması uzmanları kişiye göre tedavi geliştirmeye itti. Oncotype Dx adlı meme kanseri ilacı kişiye kemoterapi gerekip gerekmediğine karar verecek. Hücre bazlı grip aşıları daha iyi koruma sağlayacak. Qnexa adlı obezite ilacı ise kişinin 1 yıl içerisinde kilosunun yüzde 14’ünü vermesine yardımcı olacak.

Milyarlık facebook

- Twitter ve Facebook ilan gelirlerini artırmaya çalışacak. Politikacıların en önemli aracı sosyal medya haline gelecek. Facebook 1 milyar kullanıcıya çıkarak globalleşmenin en büyük sembolü olacak. Zynga gibi sanal oyun üreticileri daha da gelişecek. Çünkü facebook’a kaydolanların yüzde 50’si sadece oyun oynamak istiyor.







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Yeni şöhret askerler

- Yeni ünlüler savaştan dönen askerler, din adamları, işçiler, eş ve sevgililer olacak. 2011’de yükselen yıldızlar bu kategorilerin popülerleşeceğini ve ünlüler listesine gireceğini gösteriyor. Ünlülerin eş ve sevgilileri tanınmadıkları için halk tarafından çok merak ediliyor. Sosyal medya sayesinde halkın içinden insanlar için de şöhret yolu açılacak.

Temiz havacılık

- Boeing 787 Dreamliner ile başlayan trend daha çevreci ve daha sessiz hava yolculuğunun kapılarını açacak. 2012’de Boeing Dreamliner 450 yeni kenti daha birbirine bağlayacak. Dreamliner’ın en önemli özellikleri normal uçaklara göre daha hafif olması, benzini yüzde 20 oranında daha verimli kullanması, yüzde 60 daha az ses çıkarması.

