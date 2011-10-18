-2012 Bütçesi açıklandı ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde 21,3 milyar lira açık veren bütçenin, bu yılın aynı döneminde 234 milyon lira artıya geçtiğini, böylece bütçenin ilk 9 ayda 28 yıl aradan sonra ilk defa fazla verdiğini açıkladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2011 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2011 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Geçen sene Ocak-Eylül döneminde 21,3 milyar lira açık veren bütçenin, 2011 yılının aynı döneminde 234 milyon lira fazla verdiğini belirten Bakan Şimşek, ''Bütçemiz bu yılın ilk 9 ayında küçük de olsa bir fazla vermiştir. Böylece bütçemiz ilk 9 ayda 1984 yılından bu tarafa, yani 28 yılından aradan sonra ilk defa fazla vermiştir'' dedi. Bakan Şimşek, mevsimsel etkiler, yani hak edişlerin yılın son 3 ayına birikmesi ve altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten verilen 9,1 milyar liralık ödeneğin de bu dönemde harcamaya dönecek olması nedeniyle giderlerin son 3 aylık dönemde daha yüksek bir artış göstereceğini ifade ederek, ''Bu nedenle Orta Vadeli Programda öngördüğümüz gibi yıl sonunda bütçe açığının 22,2 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Yani bu senenin ilk 9 ayında bir fazla var, fakat biz altyapı yatırımlarına ilaveten 9,1 milyar lira ödenek veriyoruz, bir de tabii ki hak edişler bu dönemde yoğunlaşıyor, bunun bir sonucu olarak yılı 22,2 milyar liralık bir açıkla kapatacağız'' diye konuştu. Şimşek, Ocak-Eylül döneminde faiz dışı fazlanın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıkarak 35 milyar liraya ulaştığını sözlerine ekledi. Şimşek, istihdam yüklerini azaltmak için gelecek yıl 5,5 milyar liralık destek vereceklerini bildirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GSYH'nın 2012 yılında 1 trilyon 426 milyar lira, büyüme oranının yüzde 4, deflatörün yüzde 7, yıl sonu TÜFE'nin yüzde 5,2 ihracatın 148,5 milyar dolar, ithalatın ise 248,7 milyar dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi. Şimşek, 2012 yılı bütçe gelirlerinin 329,8 milyar lira, bütçe giderlerinin 350,9 milyar lira, faiz hariç giderler 300,6 milyar lira, vergi gelirlerinin 277,7 milyar lira, bütçe açığı 21,1 milyar lira, faiz dışı fazla 29,2 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.