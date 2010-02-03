T24 LogoT24 Logo
Spor

'2012 Avrupa Halter Şampiyonası' Türkiye'de

2012 Büyük Bayanlar ve Erkekler Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - 2012 Büyük Bayanlar ve Erkekler Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak.

İtalya'nın Milano kentinde sona eren Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Türkiye, 3 aday arasından sıyrılarak, şampiyonaya Antalya'da evsahipliği yapma hakkını kazandı.

Avrupa Şampiyonası için Türkiye'den Antalya'nın yanı sıra İtalya'nın Palermo ve İspanya'nın Valencia kentleri yarıştı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda EWF Asbaşkanı ve Tıp Komitesi Başkanı Hasan Akkuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''İtalya'nın Palermo ve İspanya'nın Valencia kentleri de bizimle birlikte adaydı. Ancak benim şampiyonluk için yaptığım sunum sonrasında İtalya ve İspanya yetkilileri adaylıktan çekildiklerini açıkladılar. Bunun sonrasında da oybirliğiyle şampiyona Türkiye'ye verildi. Avrupa Şampiyonası'nı da Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Antalya'da gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24