'2012 Avrupa Halter Şampiyonası' Türkiye'de

T24 - 2012 Büyük Bayanlar ve Erkekler Avrupa Halter Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak.



İtalya'nın Milano kentinde sona eren Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında Türkiye, 3 aday arasından sıyrılarak, şampiyonaya Antalya'da evsahipliği yapma hakkını kazandı.



Avrupa Şampiyonası için Türkiye'den Antalya'nın yanı sıra İtalya'nın Palermo ve İspanya'nın Valencia kentleri yarıştı.



Türkiye Halter Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda EWF Asbaşkanı ve Tıp Komitesi Başkanı Hasan Akkuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''İtalya'nın Palermo ve İspanya'nın Valencia kentleri de bizimle birlikte adaydı. Ancak benim şampiyonluk için yaptığım sunum sonrasında İtalya ve İspanya yetkilileri adaylıktan çekildiklerini açıkladılar. Bunun sonrasında da oybirliğiyle şampiyona Türkiye'ye verildi. Avrupa Şampiyonası'nı da Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Antalya'da gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

