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Spor

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları çekildi ANKARA (A.A)

02 Aralık 2011 22:11

-2012 Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları çekildi ANKARA (A.A) - 02.12.2011 - Ukrayna ile Polonya'nın ortak ev sahipliği yapacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 16 takımın grupları belli oldu.  Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan kura çekiminde, seri başları arasında yer alan son şampiyon İspanya, İtalya, İrlanda ve Hırvatistan ile (C) Grubu'nda yer aldı. Kura çekiminde takımların gruplara dağılımı şöyle oluştu: (A) Grubu: Polonya, Yunanistan, Rusya, Çek Cumhuriyeti  (B) Grubu: Hollanda, Danimarka, Almanya, Portekiz (C) Grubu: İspanya, İtalya, İrlanda, Hırvatistan (D) Grubu: Ukrayna, İsveç, Fransa, İngiltere 8 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 16 takım 4 grupta mücadele edecek ve gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Turnuvanın açılış maçı 8 Haziran'da Polonya'nın başkenti Varşova'da, final maçı ise 1 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanacak. Avusturya ve İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı 2008'deki futbol şampiyonasının finalinde, Almanya'yı 1-0 yenen İspanya şampiyon olmuştu.

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