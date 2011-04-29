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Sağlık

2011'in en stresli meslekleri

Bir meslekte strese yol açabilecek 11 faktör baz alınarak 2011 yılının en stresli meslekleri sıralandı.

29 Nisan 2011 03:00

T24 - Bir meslekte strese yol açabilecek 11 faktör baz alınarak 2011 yılının en stresli meslekleri sıralandı. En stresli meslekler araştırmasına göre pilotluk başı çekiyor.



İşte, CareerCast.com internet sitesi tarafından yapılan en stresli meslekler araştırması:

Bir meslekte strese yol açabileek 11 faktörün baz alınarak en stresli 10 meslek ortaya kondu. İş yerinde strese yol açan faktörleri, çalışma ortamı, rekabet, fiziksel ihtiyaçlar, işi belli sürede bitirme zorunluluğu ve mesleğin büyüme potansiyeli oluşturuyor.


10. Emlakçı

Yavaş büyüyen emlak piyasası, emlakçıların daha fazla strese girmesine yol açıyor. Gelirlerinin komisyon odaklı olması, satışlardaki belirsizlik, uzun çalışma saatleri gibi faktörler emlakçıların stres katsayısını arttırıyor.


9. Acil yardım çalışanı

Hasar gören kişiye acil müdahale ederek onların sağlık kurumuna ulaştırılmasında sorumlu olan acil yardım çalışanlarının yaşadığı günlük stres kayda değer.


8. Borsacı

Borsacılar, gün içerisinde ani kararlar vererek başkalarının refah durumunu etkilerler. Fıırsatları kaçıran borsacılar için hisse senedi piyasası başlı başına bir stres kaynağı. Piyasa yukarı yönlü olduğunda müşterilerin borsacılardan iyi performans bekliyor olmaları da borsacıların stres yükünü arttırıyor.


7. Mimar

İnşaat sektörünün hızla büyüyerek rekabet ortamını kızıştırması mimarların da stres katsayısını arttırıyor.


6. Reklam Müdürü

Bu mesleğin stresli olmasının en büyük nedenini teknoloji oluşturuyor. Geleneksel dinleyicilerin sürekli değişmesiyle, basılı reklam alanı belirsizliğini sürdürüyor. Uzmanlar, Reklam Müdürlerinin ancak yeni trendlere ayak uydurarak stresin üstesinden gelebileceklerini belirtiyorlar.


5. Haber Spikeri

Global krizler, felaketler, savaşları 7/24 canlı yayında sunuyor olmak haber spikerlerinin stresini arttırıyor. Sürekli değişen ve alt çizgilerden takip etmek zorunda oldukları gündem nedeniyle hazırlıksız yakalanabiliyorlar.


4. Foto muhabiri

Bu mesleğin tehlikeleri apaçık, New York Times’ın 4 muhabiri bu sene Libya’da tutuklandı ardından serbest bırakıldı. Dünyanın her yerinde gazeteciler çalışma saatlerinin yanı sıra yazdıkları yüzünden mağdur olmaya devam ediyorlar!


3. Kıdemli Kurumsal Yönetici

Yüksek maaş olan üst düzey yöneticiler, aldıkları maaşın bedelini stres olarak geri ödüyorlar. Yöneticilik, kapsamlı bilgi birikimi, hızlı kavrama yeteneği, teknolojij yeni trendeleri sürekli takip edebilme ve kararları en doğru şekilde uygulamayı da beraberinde getiriyor.


2. Halkla İlişkiler Üst Düzey Yöneticisi

Halkla İlişkiler Üst Düzey Yöneticileri, müşterilerine her zaman merhametli olmak zorundadırlar. Başarı ya da başarısızlıkları, müşterilerin kararlarına bağlıdır. Aynı zamanda sosyal medya ile sürekli iletişim içerisinde olmayı gerektiren bu meslek, bir çok kampanyanın küçük detaylarını da atlamamayı gerektiriyor.


1. Pilot

2011 yılının en stresli mesleği olarak seçilen pilotluk, bir çok olayı aynı anda idare etmeyi gerektiren bir meslek olarak nitelendiriliyor. Kule yöneticileri, pilotların stresini arttıran etkenlerin başında geliyor


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