2011'in en stresli meslekleri

10. Emlakçı

9. Acil yardım çalışanı

8. Borsacı



7. Mimar

6. Reklam Müdürü

5. Haber Spikeri



4. Foto muhabiri



3. Kıdemli Kurumsal Yönetici



2. Halkla İlişkiler Üst Düzey Yöneticisi



1. Pilot

İşte, CareerCast.com internet sitesi tarafından yapılan en stresli meslekler araştırması:Bir meslekte strese yol açabileek 11 faktörün baz alınarak en stresli 10 meslek ortaya kondu. İş yerinde strese yol açan faktörleri, çalışma ortamı, rekabet, fiziksel ihtiyaçlar, işi belli sürede bitirme zorunluluğu ve mesleğin büyüme potansiyeli oluşturuyor.Yavaş büyüyen emlak piyasası, emlakçıların daha fazla strese girmesine yol açıyor. Gelirlerinin komisyon odaklı olması, satışlardaki belirsizlik, uzun çalışma saatleri gibi faktörler emlakçıların stres katsayısını arttırıyor.Hasar gören kişiye acil müdahale ederek onların sağlık kurumuna ulaştırılmasında sorumlu olan acil yardım çalışanlarının yaşadığı günlük stres kayda değer.Borsacılar, gün içerisinde ani kararlar vererek başkalarının refah durumunu etkilerler. Fıırsatları kaçıran borsacılar için hisse senedi piyasası başlı başına bir stres kaynağı. Piyasa yukarı yönlü olduğunda müşterilerin borsacılardan iyi performans bekliyor olmaları da borsacıların stres yükünü arttırıyor.İnşaat sektörünün hızla büyüyerek rekabet ortamını kızıştırması mimarların da stres katsayısını arttırıyor.Bu mesleğin stresli olmasının en büyük nedenini teknoloji oluşturuyor. Geleneksel dinleyicilerin sürekli değişmesiyle, basılı reklam alanı belirsizliğini sürdürüyor. Uzmanlar, Reklam Müdürlerinin ancak yeni trendlere ayak uydurarak stresin üstesinden gelebileceklerini belirtiyorlar.Global krizler, felaketler, savaşları 7/24 canlı yayında sunuyor olmak haber spikerlerinin stresini arttırıyor. Sürekli değişen ve alt çizgilerden takip etmek zorunda oldukları gündem nedeniyle hazırlıksız yakalanabiliyorlar.Bu mesleğin tehlikeleri apaçık, New York Times’ın 4 muhabiri bu sene Libya’da tutuklandı ardından serbest bırakıldı. Dünyanın her yerinde gazeteciler çalışma saatlerinin yanı sıra yazdıkları yüzünden mağdur olmaya devam ediyorlar!Yüksek maaş olan üst düzey yöneticiler, aldıkları maaşın bedelini stres olarak geri ödüyorlar. Yöneticilik, kapsamlı bilgi birikimi, hızlı kavrama yeteneği, teknolojij yeni trendeleri sürekli takip edebilme ve kararları en doğru şekilde uygulamayı da beraberinde getiriyor.Halkla İlişkiler Üst Düzey Yöneticileri, müşterilerine her zaman merhametli olmak zorundadırlar. Başarı ya da başarısızlıkları, müşterilerin kararlarına bağlıdır. Aynı zamanda sosyal medya ile sürekli iletişim içerisinde olmayı gerektiren bu meslek, bir çok kampanyanın küçük detaylarını da atlamamayı gerektiriyor.2011 yılının en stresli mesleği olarak seçilen pilotluk, bir çok olayı aynı anda idare etmeyi gerektiren bir meslek olarak nitelendiriliyor. Kule yöneticileri, pilotların stresini arttıran etkenlerin başında geliyor