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Yaşam

2011'in en fazla izlenen videosu

YouTube'un hazırladığı 2011'in en çok izlenen videoları listesinde birinci sırada, Rebecca Black'in...

21 Aralık 2011 02:00

T24 - YouTube'un hazırladığı 2011'in en çok izlenen videoları listesinde birinci sırada, Rebecca Black'in 'Friday' şarkısının klibi yer alıyor.

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Dünyanın en büyük video paylaşım platformu Youtube, 2011 yılının en çok izlenen kliplerinin listesini açıkladı.

Bu yıl kullanıcılar tarafından en çok izlenen video 180 milyonu aşkın tıklanmayla genç şarkıcı Rebecca Black'in "Friday" adlı klibi oldu.

Ancak bu şarkının beğenildiği anlamına gelmiyor, zira yaklaşık 3 buçuk milyon eksi oyla, klip yılın en çok kötü oyunu alan videosu da oldu.

İkinci sırada 74 milyon kişi tarafından izlenilen konuşan köpek videosu var. Hemen arkasından 60 milyon izleyiciyle, Johnny Depp'in başrolünde olduğu 'Karayip Korsanları' serisiyle dalga geçilen Jack Sparrow videosu yer alıyor.

Youtube, bu yıl sitedeki tüm videoların, bir trilyonu aşkın kez izlendiğini de açıkladı. Bu dünyadaki insan sayısı başına 140 video anlamına geliyor.

2005 yılında üç genç girişimci tarafından kurulan kurulan Youtube, 2006'da internet devi Google tarafından 1 milyar 650 milyon dolara satın alınmıştı.


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