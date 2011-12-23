-2011'de TBMM kürsü eylemleri -TBMM Genel Kurul kürsüsü, 2011'de bazı ilgi çekici eylemlere ve tartışmalara sahne oldu -BDP Grup Başkanvekili Kaplan kürsüde bardak kırarken, CHP'li Kaleli kürsüye siyah kurdele astı -Genel Kurul çalışmalarına zaman zaman fenerle katılan CHP'li Genç'in kürsüden itilmesi de tartışma konusu oldu -23. Dönemde de Ufuk Uras, kravatını çıkarıp kürsüye bırakmıştı (fotoğraflı) TBMM (A.A) - 23.12.2011 - Alp Özden - TBMM Genel Kurul Kürsüsü, 2011 yılında bazı ilgi çekici eylemlere ve tartışmalara sahne oldu. 23. Dönem BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, 6 nisanda kürsüde yaptığı konuşmada, kılık kıyafetle ilgili yasakların kaldırılması gerektiğini belirterek, kravatını çıkarıp kürsüye koymuştu. ''Kravatımı Meclise hediye ediyorum. Umarım yasaksız, kılık kıyafet yasağının olmadığı bir Meclisimiz olur'' diyen Uras, kravatını kürsüde bırakarak yerine geçmiş, Başkanvekili Nevzat Pakdil'in uyarısı üzerine kavas kürsüdeki kravatı alarak Uras'a götürmüştü. Başkanvekili Pakdil, Uras'tan kravatını takması ya da salondan çıkması gerektiğini söylemesi üzerine Uras, kravatını oturduğu sırada bırakarak Genel Kuruldan ayrılmıştı. -Genel Kurul kürsüsünde bardak kırdı- Bu yılın en ilginç olaylarından biri ise BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan'ın kürsüde bardak kırması oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kez daha görüşülmek üzere iade ettiği sporda şike cezalarını indiren kanunun TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile Kaplan'ın tartışmasına sahne oldu. Kanunun 1. maddesinin görüşmeleri üzerinde söz alan Canikli, Kaplan'ın, ''şike soruşturmasına'' ilişkin iddianamede adının geçtiğini söylediğini belirterek eleştirilerde bulundu ve ''Onurlu insan böyle iddiada bulunurken, bütün açıklığıyla ortaya koyar. Ayak oyunlarıyla, bu şekilde alicanbaz oyunlarıyla, onursuz şekilde olmaz, ayıptır. Bir de hukukçu olduğunuzu söylüyorsunuz, böyle hukukçu olur mu? Böyle ancak hukuk teröristi olur '' dedi. Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan Kaplan, süresinin dolmasına rağmen konuşmasına devam etti. Canikli'nin sözünü geri almasını isteyen Kaplan, kürsüde bulunan su bardağını alarak sert bir şekilde kürsüye vurdu. Kaplan daha sonra, kırılan bardağın parçalarını kürsünün önüne doğru fırlattı. Bunun üzerine BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kürsüye koşarak, Kaplan'ı sakinleştirmeye çalıştı. BDP'liler Kaplan'ı tutmaya çalışırken, Kaplan, ''Özür dileyecek, sözünü geri alacak'' diye bağırdı. Sağlam, bu olay üzerine birleşime ara vermiş ve eli kesilen Kaplan da milletvekilleri tarafından kulise çıkarılmıştı. -Genç'in itilmesi- CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''Deniz Feneri e.V'' bağlantılı soruşturmaya atıf yapmak için Genel Kurul kürsüsüne fenerle çıktı. Genç, Genel Kurula çalışmalarında ve basın toplantılarında da feneri zaman zaman yanında taşıdı. Bu yılın bir başka tartışmalı olayı ise TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un uyarısına rağmen kürsüyü terk etmeyen CHP'li Kamer Genç'in kürsüden itilmesiyle yaşandı. Genel Kurulda Danışma Kurulu önerisi aleyhine söz alan ve kürsüye elindeki fenerle gelen Genç'i, Başkanvekili Sadık Yakut söz aldığı konuya ilişkin konuşma yapması yönünde iki kez uyardı. Genç'in konuşmasını sürdürmesi üzerine Yakut, mikrofonu kapatarak İçtüzüğe göre ''hatibi konuşmaktan men etme'' kararını oylamaya sundu. Oy çoğunluğunun sağlanması üzerine Yakut, Genç'i yerine geçmesi için uyardı. Genç'in kürsüyü terk etmemesi üzerine Yakut, idare amirlerini göreve çağırdı. Bunun üzerine Genç'in yanına gelen TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Genç'i yerine geçmesi için uyardı. Uslu daha sonra Genç'i iterek kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Genç, bu sırada stenografların oturduğu bölüme çarptı. Araya giren bazı AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında da tartışma çıktı ve bu olay günlerce tartışıldı. -Sağlam'ın sözü- TBMM Genel Kurulunda kürsüsünde yaşanan başka bir olay CHP'liler kürsüyü sarmasıydı. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, söz istemeyle ilgili bir tartışma sırasında TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'a yönelik, ''Sayın Başkan, burada sinkaflı bir söz ettiniz. Televizyonları izleyenler bizden çok daha rahat duyuyor. Sizin ağzınızdan böyle bir laf çıktı mı? Umarım çıkmamıştır'' dedi. TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın, tutanakları okuduğunu belirterek, ''Şahsıma yakışmayan bir sözün ağzımdan çıktığı belli oluyor. Böyle bir sözün ağzımdan çıkmaması gerekirdi. Özür diliyorum'' demesi üzerine, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, tüm CHP milletvekillerini kürsünün etrafında toplanmaya çağırdı. CHP'lilerin, Mehmet Sağlam ayrılana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtmesi üzerine, birleşime ara verilmiş ve yerine Sadık Yakut gelmişti. -Başkanvekiline yelek sürprizi- Genel Kurulda bazen ilginç itirazlar da oldu. Bunlardan biri de CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin itirazıydı. İnce, birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın, İçtüzüğe göre, beyaz kelebek kıravat ve siyah yelek üstüne siyah fırak giymesi gerekirken, siyah yelek giydiğini, bunun içtüzüğe uygun olmadığını söyledi. Sağlam, bu itiraz üzerine birleşime ara verdi ve yeleğini değiştirdikten sonra çalışmalarını sürdürdü. -siyah kurdele- CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli de TBMM Genel Kurulu'nda, kadına yönelik şiddet ve Parlamento içi şiddeti protesto etmek amacıyla siyah kurdele eylemi yaptı. Kaleli, TBMM Genel Kurulu açılmadan birkaç dakika önce Başkanlık makamına ve kürsüye iki ayrı siyah kurdele bıraktı. Genel Kurul açıldıktan sonra da siyah kurdeleler Genel Kurul Salonu'nda yer alan kavas tarafından toplandı. (ALP-KUD)