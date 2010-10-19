-2011'DE NÜFUS VE KONUT PROFİLİ ÇALIŞMASI YAPILACAK GAZİANTEP (A.A) - 19.10.2010 - Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl Türkiye genelinde nüfus ve konut profili çalışması yapılacağını belirterek, "sosyal açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan, nüfusumuzun daha derinlemesine analiz edilmesi gerekiyor" dedi. Yılmaz, Grand Otel'de kadın sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıda, GAP projesine ilişkin insan odaklı, sürdürülebilir bir gelişmeden bahsettiklerini belirtti. En son 2008 yılında Başbakan'ın Diyarbakır'da ilan ettiği GAP Eylem Planı ile 2008-2012 dönemini kapsayan eylem planıyla birlikte 4 eksenli yeni bir yaklaşım benimsendiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: ''Ekonomik kalkınma, sosyal gelişme, altyapının geliştirilmesi ve yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi anlamında 4 eksene oturtulan, 300'den fazla proje ve faaliyeti içeren yeni bir eylem planı benimsedik. İnsan odaklı sürdürülebilir kalkınma dediğimiz zaman kadın konusu tabii ki merkezi bir yere oturuyor, son derece önemli. Çünkü kadınsız bir kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceği çok açık. Türkiye genelinde, ülke olarak da baktığımızda yerel düzeyde de bölgesel düzeyde de baktığımızda kadının dahil olmadığı sürüklemediği, katılmadığı kalkınma sürecinin tam bir kalkınma süreci olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten kalkınmaya da artık eskisi gibi bakmıyoruz. Kalkınma dediğimiz hadise sadece kişi başına gelirin artması teknik, hukuki bir takım değerlerin yükselmesi değil.'' Yılmaz, kalkınmanın insan odaklığı bakıldığında, insanın yaşadığı şartların iyileşmesi, insanın içinde bulunduğu durumdan siyasi, kültürel, sanatsal ve sosyal ilişkiler anlamında daha iyi bir duruma geçmesi olduğunu vurguladı. ''Çok boyutlu ve insan odaklı baktığınız zaman, kadından bağımsız bir kalkınma süreci düşünülemez'' diyen Yılmaz, şunları anlattı: ''En önemli konunun katılım olduğunu düşünüyorum. Kadının sosyal kültürel sanatsal hayata katılımı, kadının ekonomik hayata katılımı, kadının siyasi hayata katılımı, eğitimden sağlıktan ve buna benzer çeşitli hizmetlerden hak ettiği ölçüde pay alması. Kadınlarımızın sorunları aslında bildiğimiz sorunlar.'' -KONUT SAYIMI- Bakan Yılmaz, gelecek yıl Türkiye genelinde bir nüfus ve konut profili çalışması yapacaklarını söyledi. Çalışmayı Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı gerçekleştireceklerini ifade eden Yılmaz, ''Ben buna nüfus sayımı demek istemiyorum, çünkü nüfusu saymıyoruz. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemimiz var. Kır-kent ayrımında, kadın-erkek ayrımında nüfusumuzu artık her yıl biliyoruz, nüfusu saymamıza gerek yok'' dedi. Yılmaz, nüfus ve konut profili çalışmasını nüfusa ilişkin çok daha detaylı bilgilere ihtiyaç olduğu için yapacaklarını vurguladı. ''Sosyal açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan, nüfusumuzun daha derinlemesine analiz edilmesi gerekiyor'' diyen Yılmaz, şunları kaydetti: ''Gelecek yıl Türkiye genelinde bir nüfus ve konut profili çalışması yapacağız. En son 2000 yılında böyle bir çalışma yapılmıştı. İnşallah gelecek yıl, 2011 yılında Birleşmiş Milletler'in aldığı tavsiye kararı uyarınca Avrupa ile eş zamanlı olarak dolayısıyla onlarla da mukayese edilebilir şekilde tüm konutlarımızın sayımını yapacağız. Sosyal hayata, ekonomik hayata ilişkin çok sayıda soru soracağımız ama kimseyi eve hapsetmeden yapacağımız bir çalışma olacak. 1.5-2 ayda yapacağımız geniş çaplı bir çalışma olacak. Bunun pilot uygulamalarını şu anda gerçekleştiriyoruz.'' Yılmaz, nüfus ve konut profili çalışması tamamlandığında, kadınla ilgili göstergelere ilişkin de önemli bir bilgi birikimine sahip olacaklarını ifade etti. Yılmaz, kadını ekonomik ve sosyal bakımdan daha iyi bir konuma getirmek için hukuki mevzuatta değişiklikler yaptıklarını, stratejik planlar, eylem planları uyguladıklarını, bu planlar çerçevesinde yürüttükleri önemli projeler olduğunu anlattı. ''Güneydoğu'da Kadın'' başlığı adı altında gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, ILO Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadettin Karahocagil ile çok sayıda kadın sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantı, Bakan Yılmaz'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.