-2011'de Google'da en fazla aranan isimler ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - İnternet arama motoru Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2011'in ''En fazla aranan'' ve ''En fazla yükselen'' isimlerini açıkladı. Buna göre, İngiltere doğumlu oyuncu Katrina Kaif ''En çok aranan'' isim olarak ilk sırada yer aldı. Tanınmış insan hakları savunucusu Anna Hazare ise ''En hızlı yükselen kişi'' oldu. Listede 6 Hintlinin bulunması ise dünyanın, gözünü adeta Hindistan'a dikmiş olduğunu gösteriyor. -2011'in en çok aranan kişileri: 1- Katrina Kaif (İngiltere doğumlu oyuncu) 2- Anna Hazare (Hindistan'da yolsuzluklara karşı direnen insan hakları savunucusu) 3- Salman Khan (Bollywood'lu ünlü aktör) 4- Poonam Pandey (Hintli model) 5- Justin Bieber (ABD'li şarkıcı) 6- Aishwarya Rai (Bollywood ve Hollywood'da çalışan sinema oyuncusu. 1994 Dünya Güzellik Kraliçesi) 7- Sachin Tendulkar (Meksikalı ünlü kriket oyuncusu) 8- Kareena Kapoor (Hintli sinema oyuncusu) 9- Steve Jobs (Apple'ın kurucu ortağı) 10- Priyanka Chopra (Hintli oyuncu) -2011'in en hızlı yükselen kişileri: 1- Anna Hazare 2- Poonam Pandey 3- Steve Jobs 4- Anushka Sharma 5- Salman Khan 6- Justin Bieber 7- Kajal Agarwal 8- Katrina Kaif 9- Vijay Mallya 10- Aishwarya Rai, olarak Google'ın listesinde yer aldı.