-2011'DE 60-70 BİN MEMUR ALINACAK ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırmaya konu vergi alacaklarının 40 milyar lira dolayında olacağını bildirdi ve buradan sağlanacak gelirin büyük kısmının borç azaltmada ve altyapı yatırımlarının desteklenmesinde kullanılacağını söyledi. Şimşek, 2011 yılında 60-70 bin memur alınacağını da bildirdi. Şimşek, Bakanlıkta 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi rakamlarını açıkladığı basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, 2010 yılında yeni vergi olup olmadığının sorulması üzerine, 2010 yılının bitimine az bir süre kaldığını belirterek, ''2011 yılı içinde ne yeni vergi, ne vergi artışı, ne bir vergi indirimi öngörüyoruz'' dedi. Akaryakıt vergilerinde de herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini ve akaryakıta uygulanan vergileri artırmayacaklarını kaydeden Şimşek, ''Ama petrol fiyatlarına bağlı olarak, fiyatlar iner, çıkar onu bilemem'' diye konuştu. Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda da kendilerinin bu konuda bir çalışma yaptıklarını bu çalışmada kesinleşmiş vergi ve prim alacaklarının kapsama dahil edildiğini bildirdi. Kapsamın genişletilmesi hususunun şu aşamada belli olmadığını kaydeden Şimşek, hazırlanan metnin Ekonomi Koordinasyon Kuruluna da henüz gelmediğini vurguladı. Maliye Bakanı düzenleme kapsamına giren Maliyenin vergi alacaklarının 40 milyar lira dolayında olduğunu da söyledi. Bakan Şimşek, zaman aşımına uğramayan vergi alacaklarının daha farklı bir rakam olduğunu ancak 40 milyar liranın tahsil edebilir vergi alacağı durumunda bulunduğunu ifade etti. -YENİDEN YAPILANDIRMA GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?- Yeniden yapılandırmadan elde edilen kaynağın bütçe kalemleri içerisinde yer almadığını yineleyen Şimşek, buradan gelecek paraların nerede kullanılacağına ilişkin soruyu da ''Yeniden yapılandırmadan bize ciddi ek gelir gelirse, bunun önemli kısmını finansman dengelerini iyileştirmede yani borç azaltmada, kısmen de reel sektör yatırımlarını ya da alt yapı yatırımlarını desteklemede kullanabiliriz. Biz insanımıza, altyapıya, Ar-Ge'ye yatırımı artırmak istiyoruz. Daha iyi insan stoğu, daha iyi Ar-Ge ve daha iyi altyapı için, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmada kullanmak istiyoruz'' şeklinde yanıtladı. Şimşek, bu yapılandırmaya kredi kartları borçlarının dahil edilip edilmeyeceği sorusu üzerine de bunun bankaların inisiyatifinde olduğuna dikkat çekti. Kredi kartı borçlarının kamu alacağı olmadığını vurgulayan Şimşek, ''Kriz nedeniyle bankalarla istişare ederek, bir çözüm üretmiştik. Onlardan yararlananlar oldu. Biz özel sektör alacaklarını yapılandıramayız kendileri uygun görürse yapılandırabilir. Bunun önümde bir engel yok, bir yasaya da gerek yok, kendileri yapabilirler'' diye konuştu. -MEMUR ALIMLARI- Maliye Bakanı bir başka soruyu yanıtlarken de 2011 yılında 60-70 bin memur alınacağını bildirdi. Bakan Şimşek, 2010 yılı bütçesinden verilen 11 milyar liralık ilave yatırım ödeneğinde aslan payını Karayolları Genel Müdürlüğünün aldığını da belirtti. Bu kuruluşa 7,5 milyar lira ek para tahsis edildiğini ve bunların otoyol ve duble yollarda kullanılacağını kaydeden Şimşek, ''Bu doğru bir şeydir. Gaziantep-Habur arasında bir yol var biterse Türkiye'nin rekabet gücü artar. Geçenlerde Bakanlar Kurulunda Ulaştırma Bakanımız söyledi. İzmit geçişi, bu İstanbul-İzmir arasındaki otoyol projesini özel sektör yapacak. Bu proje bittiğinde vatandaşın yıllık tasarrufu yaklaşık 870 milyon lira olacak'' açıklamasında bulundu. Şimşek, 11 milyar liralık ödeneğin bir kısmının da eğitim, sağlık ve bayındırlık yatırımları ile KÖYDES için kullanılacağını ifade etti. Maliye Bakanı, aile yardımı ile ilgili bir soru üzerine de sözleşmeli personel sayısının 150 bin olduğunu, sözleşmelilere aile yardımı yapılmasının bütçeye maliyetinin de 133 milyon lira şeklinde hesaplandığını kaydetti. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin geçtiğimiz günlerde açıklanan maaş zammının da yeni yıl bütçesinde 6,7 milyar liralık ilave yükü olduğuna işaret eden Şimşek, ''İşçi ve BAĞ-KUR emeklililerine, eski sisteme göre maaş artışı yapılsaydı bu rakamın 3,4 milyar lira olacaktı'' dedi. Maliye Bakanı, bütün bu yüklerin 2011 bütçesinde de yer aldığına dikkati çekti. -ÖZELLEŞTİRME- Maliye Bakanı, bir başka soruyu yanıtlarken, özelleştirmede bir strateji belirleyeceklerini ve bu stratejiden önümüzdeki 2-3 yılın perspektifini ortaya koyacaklarını söyledi. Şimşek, söz konusu stratejiyi de bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracaklarını sözlerine ekledi. -BAKAN, BÜTÇEYİ BAĞLADI- Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basın toplantısının ardından 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısını ''hayırlı olsun'' diyerek bağladı. Şimşek, rekor kırıp bütçeyi hemen TBMM'ye göndereceklerini ifade etti. Maliye Bakanı, gazetecilerle sohbet ederken de dün gece yarısına kadar bütçe için çalıştığını, tasarıyı imzalamayan bazı bakanlardan gece yarısı imza aldıklarını söyledi.