2011'de 20 bin tabanca satıldı

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 2010 yılında 17 bin 329 olan tabanca satışının 2011'de %13 artışla 19 bin 575'e yükseldiğini belirledi.



Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) verilerine göre; geçen yıl 3 bini ithal olmak üzere 19 bin 575 tabanca ve 40 milyon mermi satıldı.

Türkiye'de her yıl ortalama 17 bin ile 20 bin adet arasında tabanca satılıyor. MKEK istatistikleri; 2005 yılında 18 bin 577, 2006 yılında 18 bin 575, 2007 yılında 19 bin 994, 2008 yılında 19 bin 623 bin, 2009 yılında 19 bin 302, 2010 yılında 17 bin 329 adet tabanca satıldığını gösteriyor.

Ankara'daki tabanca, tüfek, fişek, av barutu satışından ve poligon faaliyetlerinden yaklaşık 75 milyon lira, İstanbul'daki tabanca ve fişek satışlarından da 12 milyon 674 bin lira olmak üzere toplam 87 milyon 674 bin liralık hasılat elde eden MKEK'nin 2010 yılı hasılatı ise 83,2 milyon lira oldu.