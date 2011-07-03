2011 yılının ilk 5 ayında 9 milyon 250 bin turist geldi



Hülya Karabağlı



T24 / Ankara - Türkiye, kültürel ve tarihi mirası ve güneşi ile yabancıların tercihi oldu. Bu yılın ilk beş ayında 9 milyon 250 bin turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine yüzde 14.56’lık bir artış yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk beş ayda turizmin durumunu özetledi. Dünya şöhretlerinin Türkiye tercihi dikkat çekiyor. Bu yıl Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Ben Affleck, Jodie Foster geldi. Geçtiğimiz yıllarda Oprah Winfrey ve Martha Stewart gibi ünlü televizyon yıldızları ağırlanmıştı.

Dünya starlarından tanıtıma büyük katkı



Bakanlık, dünyaca ünlü yıldızların Türkiye’yi tatil ajandasına almalarının tanıtımda büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Buna göre, 2011 Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 9 milyon 250 bine yükseldi.

Azeri turist sayısı arttı



Türkiye-Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlıkları iyi ilişkiler turizm rakamlarına yansıdı. İki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılar ve etkinliklerin katkısıyla, Azerbaycan’dan gelen turist sayısı 2011 yılında (Ocak-Mayıs) bir önceki yıla oranla yüzde 45 artış gösterdi. 2010 yılında 159 bin 405 olan (Ocak-Mayıs) Azeri turist sayısı 2011 yılında 231 bin 316’ya yükseldi.





