-2011 Yılı Nobel Kimya ödülü Shechtman'ın STOCKHOLM (A.A) - 05.10.2011 - 2011 yılı Nobel Kimya Ödülü İsrail Hayfa Teknoloji Üniversitesi'nden Daniel Shechtman'a (60) verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Stockholm'de bugün düzenlenen basın toplantısında bu yılın Nobel Kimya Ödülü'nün sahibini açıkladı. Açıklamada ödülün, ''kristalimsilerin (quasi crystals) keşfi'' konusundaki çalışmaları nedeniyle İsrail Teknoloji Üniversitesi'nden Daniel Shechtman'a verilmesine karar verildiği belirtildi. Nobel Ödüllerinden Edebiyat Ödülü de yarın açıklanacak. Cuma günü Oslo'da Barış Ödülü, Pazartesi günü de Stockholm'de Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli olacak. Yılın Barış ödülü için İsveç ve Norveç basını en güçlü aday olarak ''Arap Baharı'' olarak anılan Arap dünyasındaki ayaklanmaları gösteriyor. Yılın Barış Ödülünü Oslo Nobel Enstitüsü'ndeki Nobel Barış Komitesi üyeleri belirliyor.