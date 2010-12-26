-2011 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 26.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı kabul edildi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in yönettiği Genel Kurul'da, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı üzerinde son konuşmalar yapıldı ve tasarılar açık oya sunuldu. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki oylamaya 450 milletvekili katıldı ve bütçe 118'e karşı 332 oyla kabul edildi. 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın oylamasına ise 441 milletvekili katıldı; oylamada 333 kabul, 108 ret oyu kullanıldı. Bütçe yasasına göre, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin giderleri 312,5 milyar TL, faiz hariç giderleri ise 265 milyar TL olacak. Bütçe gelirleri 279 milyar TL, vergi gelirleri 232,2 milyar TL, bütçe açığı 33,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 14 milyar TL olarak öngörülüyor. Bütçe gelirleri ile ödenekler toplamı arasındaki fark borçlanmayla karşılanacak. 2011 yılı yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamayacak. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve HES projeleri, Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö hattının iyileştirilmesi ve demir yolu boğaz tüp geçişi inşaatı projesi, Ulaştırma Bakanlığınca gerçekleştirilecek şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metro yapım projeleri ile diğer demir yolu yapım projeleri hariç) 2011'de başlanabilmesi için proje veya yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup; kamu kurumlarınca kullanılan taşıtların giderleri için (güvenlik hizmetlerinde kullanılan taşıtlar hariç) kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne; kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait taşıtlar, ihale kanununa tabi olmaksızın mübadele yoluyla yenileri ile değiştirilebilecek. Aradaki fiyat farkı döner sermaye gelirleri, sosyal tesis ve kantin gelirlerinden karşılanacak. Ancak, TSK'nın 10 yaş üzerindeki taşıtları, (Milli Savunma Bakanlığında 40 adeti, Jandarma Genel Komutanlığında 10 adeti, Sahil Güvenlik Komutanlığında 5 adeti geçmemek şartıyla) yenileriyle değiştirilebilecek ve aradaki fiyat farkı bütçeden ödenecek. TSK'ya stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kaynakları değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak. -MEMUR ZAMMI- Tasarıda, memur maaşlarına yönelik düzenleme de yer alıyor. Buna göre, 1 Ocak-30 Haziran 2011 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,061823, memuriyet taban aylığı göstergesinde uygulanacak taban aylığı katsayısı 0,82483, yan ödeme katsayısı 0,019597 olarak uygulanacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı, aynı dönem için 3 bin 245 TL olacak. Böylece 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarına, Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 4'er zam yapılacak, denge tazminatı da 80 lira artırılacak. Buna göre, en düşük memur maaşı bin 532 lira, ortalama memur maaşı da bin 793 lira olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, 2010'da ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde atama yapabilecek. Bu şekilde memur ihtiyacını karşılayamayacak kurumlardan yüksek öğrenim kurumları için ilave 4 bin, diğerleri için ilave 21 bin atama izni verilebilecek. -SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA- Kamu idareleri, sürekli ve geçici işçileri, ödeneklerini aşmayacak sayı veya süreyle istihdam edebilecek. Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının boş işçi kadrolarına, özürlü ve eski hükümlü işçi ataması, açıktan atama iznine bağlı olmaksızın gerçekleştirilecek. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği üye olunan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan üye olunamayacak. Ancak, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası kuruluşlara üye olmasında bu hüküm uygulanmayacak. Kamu idarelerince işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakımevi, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderleri, bu tesislerin işletilmesinden elde edilecek gelirden karşılanacak. Bu yerlerde, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere, 2011'da yeni personel görevlendirilmeyecek. Tasarı, 1 Ocak 2011'de yürürlüğe girecek. -ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılı bütçesinin kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, bütçe çalışmalarında emeği geçen bakanları, milletvekillerini ve bürokratları kutladı. Komisyonda yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Erdoğan, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Başbakan Erdoğan, 2011 yılının Türkiye için yeni bir sıçramaya vesile olacağını ifade ederek, milletvekillerinin yeni yıllarını kutladı. Başbakan Erdoğan, kürsüden ayrıldıktan sonra muhalefet sıralarına doğru giderek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Milletvekilleri de sıraya girerek, Bakanlar Kurulu sıralarında Başbakan Erdoğan'ı tebrik etti. TBMM Başkanı Şahin, bütçenin oylamasının ardından, 28 Aralık Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.