-2011, okullu sporcuların ''altın yılı'' -Türkiye Okul Sporları Federasyonu, 2011 yılını 28 altın, 16 gümüş, 16 bronz madalya ile tamamladı -Son 5 yılın en başarılı dönemini geride bırakan federasyon, bu yıl Antalya'da Dünya Liselerarası Futsal Şampiyonası'nı gerçekleştirecek -Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Pala: ''Olimpiyatlara aday sporcuları ortaya çıkarmak en önemli prensibimizdir'' İZMİR (A.A) - 06.01.2012 - Halil Şahin - Türkiye Okul Sporları Federasyonu, 2011 yılıyla birlikte son 5 yılın en başarılı dönemini geride bırakarak, geçen seneyi katıldığı uluslararası organizasyonlarda 28 altın ile 16'şar gümüş ve bronz madalya ile tamamladı. Türkiye Okul Sporları Federasyon Başkanı Ayhan Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılında kurulan federasyonun 2011'de en başarılı dönemini yaşadığını belirtti. Ferdi bazda sporcuların 2007 yılını 21 bronz, 2008'i 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz, 2009'u 10 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, 2010 yılını ise 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladığını kaydeden Pala, federasyonun ''altın dönemini yaşadığı'' 2011 yılında ise 28 altın, 16 gümüş ve 16 bronz madalya kazandığını söyledi. Sporun okulda başladığını, dolayısıyla okul sporunun gelişmesi ve kalkınmasının Türk sporunun kalkınmasıyla eş anlamlı olduğunu vurgulayan Pala, 17 milyon öğrencinin federasyonu olduklarını belirterek, ''Bu çok önemli bir özellik. Okulda spora başlayanlar kulüp bazında da devam ediyor. Gençleri kötü alışkanlıktan koruyan en önemli şey spordur. Obeziteyi de ortadan kaldırır. Her öğrencinin spor yapmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için de illerdeki spor tesislerini belli saatlerde öğrencilere açmaya yönelik düşüncelerimiz var'' diye konuştu. Ayhan Pala, geçen yıl ciddi sayıda başarılı sporcu çıkardıklarını, okul sporlarında faaliyet gösteren sporcuların başarılarından dolayı bağlı bulundukları federasyona geçiş yaptıklarını, bu anlamda milli takımlara altyapı oluşturduklarını vurguladı. Almanya'nın okul sporlarında dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğuna, sporcularının tamamının olimpiyatlarda Almanya'yı temsil ettiğine dikkati çeken Pala, ''olimpiyatlara aday sporcuları ortaya çıkarmanın en önemli prensipleri olduğunu'' dile getirdi. -''Spor eğitime engel olmamalı''- Federasyon başkanı Pala, zaman zaman ''sporun eğitime engel olduğu, çocukların okul başarısını olumsuz etkilediği'' şeklinde düşünenlerle karşılaştıklarını ifade ederek, ''Spor eğitime engel olmamalı, eğitimle beraber yapılmalı. Spora ayrılacak vakitle, eğitime ayrılan vakit mutlaka ayırt edilmeli'' dedi. Ferdi başarıların yanı sıra uluslararası alanda takımlar halinde de önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Pala, kızlar futbolda İzmit Özel Karşıyaka Koleji'nin dünya ikinciliğini, erkeklerde İzmir Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi'nin dünya üçüncülüğünü elde ettiğini anımsattı. Teniste kızlarda İstanbul İstek Vakfı Koleji'nin dünya ikincisi, erkeklerde Ankara Özel Fatoş Abla Koleji'nin dünya beşincisi olduğunu anlatan Ayhan Pala, basketbolda da erkeklerde Bursa Ali Karasu Lisesi'nin dünya üçüncüsü, kızlarda İstanbul Özel Fenerbahçe Lisesi'nin dünya altıncısı olduğunu ifade etti. Pala, İstanbul Çevre Koleji'nin yüzmede kızlarda dünya şampiyonluğu kazandığını, erkeklerde İstanbul Fenerbahçe Koleji'nin ise dünya dördüncüsü olduğunu, atletizm kızlarda Bursa Cem Sultan Lisesi'nin dünya şampiyonluğu yaşadığını, erkeklerde İzmir Hayrettin Duran Lisesi'nin de dünya üçüncülüğüne ulaştığını belirtti. Federasyonun uluslararası organizasyonlar kapsamında 7-14 Nisan tarihlerinde Antalya'da Dünya Liselerarası Futsal Şampiyonası'nı gerçekleştireceğini, ilk kez düzenlenecek olması nedeniyle bu organizasyonun büyük önem taşıdığını anlatan Pala, organizasyona 25 ülkeden 450 sporcunun katılacağını bildirdi. (HLL-BAH-ADA)