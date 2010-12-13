T24-2011 Kültür Başkenti Tallinn, "Deniz Üzerine Hikâyeler" başlığı altında birçok ilginç projeye ev sahipliği yapacak. 2011 Kültür Başkenti Tallinn'deki etkinlikler 15 Temmuz'da yeni deniz müzesinin açılışıyla doruk noktasına ulaşacak.





Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, Baltık Denizi kıyısındaki 400 bin nüfuslu Tallinn kentinin ev sahipliği yapacağı projeler için neden "Deniz Üzerine Hikâyeler" başlığının seçildiğini, Tallinn 2011 sözcüsü Maris Hellrand şöyle açıklıyor: "Kentin denizle olan ilişkisinin ana tema olmasının nedeni, insanların denize duyduğu özlem. Bunun değişmesi gerek. Bu hem pratikte yani fiziksel olarak, hem de zihinsel anlamda yani insanların düşüncelerinde değişmeli."

Hellrand, Sovyetler Birliği döneminde geçen çocukluğunda, Tallin'in merkezinde bulunan kıyı şeridinin girilmesi yasak olan askeri bir bölge olduğunu belirtiyor. Askerler burayı terk edeli uzun zaman olmuş. Ancak bundan 5 yıl öncesine kadar burada hala 19'uncu yüzyıldan kalma bir hapishane bulunuyordu. Hellrand, bu bölgeye "Kültür Kilometresi" adlı bir gezi alanı inşa etmeyi ve burada birçok kültürel etkinlik gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydediyor.



Baltık Denizi'nin kıyısındaki Tallinn'de 400 bin kişi yaşıyor



"60 Saniye Yalnızlık"





Tallinn için planlan tek proje elbette bu değil. İlginç bir başka projeyse "60 Saniye Yalnızlık" adlı bir film. Indrek Kasela filmle ilgili şu bilgileri veriyor: "Proje bir anlamda sinemaya yönelik bir ilan-ı aşk. Dünyanın her köşesinden gelen yönetmenlerden yalnızlık üzerine bir dakikalık birer film çekmelerini istedik. Bunlardan bir saatlik bir film oluşturacağız. Filmi denizin üzerine inşa edilecek bir sinema perdesinde göstereceğiz. Film de sinema perdesi de gösterimin ardından ateşe verilecek."



Tek kopya olarak üretilecek filmin sinema perdesiyle birlikte ateşe verilecek olmasının nedeni, projeyi her türlü materyalin milyonlarca kopyasının oluşturulduğu dijital çağda sadece bir kez yaşanabilecek bir görsel şölene dönüştürmek.



Bir diğer ilginç girişimse Laur Kannissare'nin samandan inşa edilen tiyatrosu. "99 No'lu Tiyatro" da gösterimler gibi sadece belli bir süre için Tallinn'in konuğu olacak.

Deniz Müzesi'nin bilgisayar simülasyonu









İnsan gücüyle aydınlatma







Kültür Başkenti'nin ev sahipliği yapacağı en sıradışı fikirse gösteriler sırasında seyircilerin kullandığı kondisyon bisikletlerinden üretilen enerjiyle aydınlatılacak olan MIM adlı sahne.



2011 Kültür Başkenti Tallinn'deki etkinlikler 15 Temmuz'da sahildeki hangarın düzenlenmesiyle oluşturulan deniz müzesinin açılışıyla doruk noktasına ulaşacak. Bu hangar geçmişte deniz uçakları için kullanılıyordu.



Tallinn 2011 sözcüsü Maris Hellrand, Kültür Başkenti seçilmesinin kent için çok büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor: "Bu kültürümüzü dünyaya tanıtabilmek için eşsiz bir fırsat. Çünkü uluslararası basının gözü üzerimizde olacak. Ayrıca kente şimdiye kadar içlerindeki sanatçıyı henüz keşfetmemiş olan gerek genç gerekse yaşlı çok daha fazla turist akın edecek."



Tallin deniz hakkındaki hikâyelerini anlatabilmek için gün sayıyor.