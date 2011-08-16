'2011-2012 sezonu şimdiden sizlere ömür'

T24 - Futbol Federasyonunun şike soruşturmasına ilişkin olarak iddianamenin açıklanmasından sonra karar vereceğini bildirmesi üzerine Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, "2011-2012 sezonu şimdiden sizlere ömürdür.. Futbol severlerden bir Fatiha beklemektedir.." dedi.



Mehmet Tezkan'ın "Lig başlar da biter mi?" başlığıyla yayımlanan (16 Ağustos 2011) yazısı şöyle:



LİG BAŞLAR DA BİTER Mİ?

Başta Fenerbahçe.. Sonra adı geçen, geçmeyen bütün kulüpler derin bir ‘oh’ çekti.. Zevahirin kurtulduğuna sevindiler..

Lig hiçbir şey olmamış gibi.. Pırıl pırılmış gibi 9 Eylül’de başlayacak!.

Valla bi de tören yapılırsa ‘beş yıldızlı’ başlangıç olur..

Lig başlayacak başlamasına da kaç ay sürecek?

Mesele bu..

Veya başladığı gibi bitecek mi?

Bitmez!



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(Haa, iddianame çıktıktan sonra, belgeleri inceliyoruz, savunma alıyoruz, rapor yazıyoruz diye sallayıp, mayıs ayını bulurlarsa, biter.. Laf olsun diye biter.. Ama ayıp olur, bu millet aptal yerine konulmuş olur)



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Sonuç şu; Federasyon günü kurtardı..

Gizlilik kararı nedeniyle şüphelilerin savunmasını bile alamıyoruz, deliller de yeterli değil, soruşturma her geçen gün genişletilerek sürüyor, adil bir karar veremeyeceğiz, en iyisi oturup bekleyelim, iddianame çıkınca yeniden bakarız kararı aldı..

Belki de hakikaten yapacakları bir şey yoktur..

Ama bilin ki iddianamenin çıktığı gün; kaosun başlangıcıdır..

Hele hele..

Üzerinde kuvvetli suç şüphesi bulunan takımlardan biri alıp başını gitmişse, rakiplerine fark atmışsa siz o zaman görün gümbürtüyü..

Siz o zaman görün tribünlerin tepkisini..



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Diyelim ki iddianame aralık ayında çıktı.. Federasyon ne yapacak?

Ligin ikinci yarısında başka bir lig kuramayacağına göre..

Ankaraspor’a yaptığını yapacak..

Cezayı kestiği takımların bütün maçlarını hükmen yenik sayacak.. Lig altüst olacak..

Diyelim ki iddianame şubatta çıktı..

Federasyon mart ayının ortasında düdük çalıp buraya kadar mı diyecek?

Ligin bitimine ramak kala.. Hele o takımlardan biri Avrupa’da yürüyorsa..

Aman Allah’ım!



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Çok sıkışırlarsa..

İddianameyi gördük, oldu olacak mahkemenin sonucunu bekleyelim derler mi?

Yok artık daha neler..



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Gelelim sadede..

2011-2012 sezonu şimdiden sizlere ömürdür..

Futbol severlerden bir Fatiha beklemektedir..



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(Aklımın basmadığı bir husus var.. Federasyon Başkanı aydınlatırsa çok sevineceğim.. Etik kurul 21 gün belgeleri inceledi, 100 sayfalık raporunu yazdı.. Başkan ve yönetim kurulu raporu inceledi, dün 15.30’da toplandılar, konuştular, tartıştılar, olasılıkları değerlendirdiler, ‘iddianameyi bekleyelim başka çare yok’ kararını aldılar.

Aldılar da, iki gündür bütün spor sayfaları federasyonun kararının bu yönde olacağını manşetten yazıyor..

Merakımı hoş görün; bu nasıl oluyor!

Federasyon toplanmadan Federasyon’un ne karar vereceği nasıl biliniyor..)



