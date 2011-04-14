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Ekonomi

2010'un vergi şampiyonları belli oldu!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2010 yılı vergilendirme döneminde gelir vergisinde Mustafa Rahmi Koç'un...

14 Nisan 2011 03:00

T24 - 1995 yılından bu yana iki kez vergi rekortmeni olan işadamı Rahmi Koç, 22.9 milyon liralık vergiyle 3. kez vergi şampiyonu oldu. Daha önce 7 kez vergi şampiyonu olan geçen yılın rekortmeni Aydın Doğan ise bu yıl 11. sırada kaldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Semahat Sevim Arsel 19 milyon lira ile ikinci olurken, geçen yıl ikinci sırada yer alan ve hakkında çok konuşulan Salvo Taragano ilk yüz kişilik listede yer almadı. Ancak bu yılki sıralamada 3. sırada yer alan ve isminin açıklanmasını istemeyen mükellefin Taragano olabileceği tahmin ediliyor.


Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2011 yılının Mart ayında 1 milyon 706 bin 705 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Aynı dönemde 801 bin 499 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 22 milyar 627 milyon 310 bin  TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden   5 milyar 712 milyon 459 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi..  Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 8 milyar 205 milyon 167 bin TL matrah ve bu tutar üzerinden de 1 milyar 917 milyon 672 bin TL  gelir vergisi tahakkuk ettirildi.


Türkiye genelinde 2010 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile  beyan edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 14,41 tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 12,43 oranında artış meydana geldi. Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar ise sırası ile matrahta yüzde 12,19 ve  vergide yüzde 13,27 olarak gerçekleşti.


2010 vergilendirme dönemi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için ödenecek gelir vergisinde ilk sırada 1 milyon 476 bin lirayla Emel Yeşil var. Onu 1 milyon 431 bin lira ile Abdürrahim Albayrak izliyor. Üçüncü sıradaki rekortmen ise adının açıklanmasını istemedi.

  

Ünlülerde Acun Ilıcalı ilk sırada

  

Listede en çok kazanan ünlüler arasında ilk sırada 2.8 milyon liralık vergiyle Acun Ilıcalı yer aldı.  Ilıcalı Demir Sabancı, Turgay Ciner, Erdoğan Demirören gibi işadamlarını geride bıraktı. Ilıcalı'yı 2.2 milyon liralık vergiyle Seda Sayan ve 2 milyon lirayla Cem Yılmaz takip etti.


 İşte listede yer alan ilk 20 isim



1. Mustafa Rahmi Koç
2. Semahat Sevim Arsel
3. (Adının açıklanmasını istemiyor)
4. Suna Kıraç
5. Mustafa Vehbi Koç
6. (Adının açıklanmasını istemiyor)
7. Mehmet Ömer Koç
8. (Adının açıklanmasını istemiyor)
9. Yıldırım Ali Koç
10. Hüsnü Mustafa Özyeğin
11. Aydın Doğan
12. Güner Zeynep Yüceer
13. Şarık Tara
14. Bülent Bulgurlu
15. (Adının açıklanmasını istemiyor)
16. Ali İbrahimağaoğlu
17. (Adının açıklanmasını istemiyor)
18. (Adının açıklanmasını istemiyor)
19. (Adının açıklanmasını istemiyor)
20. İsmail Tarman

Gelir Vergisi Türkiye Geneli Sıralaması (ilk 100)

Geçen yılın vergi şampiyonları








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