2010'un vergi şampiyonları belli oldu!

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2011 yılının Mart ayında 1 milyon 706 bin 705 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Aynı dönemde 801 bin 499 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 22 milyar 627 milyon 310 bin TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 5 milyar 712 milyon 459 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.. Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde ise 8 milyar 205 milyon 167 bin TL matrah ve bu tutar üzerinden de 1 milyar 917 milyon 672 bin TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.





Türkiye genelinde 2010 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilen matrah toplamında bir önceki döneme göre yüzde 14,41 tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise yüzde 12,43 oranında artış meydana geldi. Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar ise sırası ile matrahta yüzde 12,19 ve vergide yüzde 13,27 olarak gerçekleşti.

2010 vergilendirme dönemi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için ödenecek gelir vergisinde ilk sırada 1 milyon 476 bin lirayla Emel Yeşil var. Onu 1 milyon 431 bin lira ile Abdürrahim Albayrak izliyor. Üçüncü sıradaki rekortmen ise adının açıklanmasını istemedi.

Ünlülerde Acun Ilıcalı ilk sırada

Listede en çok kazanan ünlüler arasında ilk sırada 2.8 milyon liralık vergiyle Acun Ilıcalı yer aldı. Ilıcalı Demir Sabancı, Turgay Ciner, Erdoğan Demirören gibi işadamlarını geride bıraktı. Ilıcalı'yı 2.2 milyon liralık vergiyle Seda Sayan ve 2 milyon lirayla Cem Yılmaz takip etti.





İşte listede yer alan ilk 20 isim







1. Mustafa Rahmi Koç

2. Semahat Sevim Arsel

3. (Adının açıklanmasını istemiyor)

4. Suna Kıraç

5. Mustafa Vehbi Koç

6. (Adının açıklanmasını istemiyor)

7. Mehmet Ömer Koç

8. (Adının açıklanmasını istemiyor)

9. Yıldırım Ali Koç

10. Hüsnü Mustafa Özyeğin

11. Aydın Doğan

12. Güner Zeynep Yüceer

13. Şarık Tara

14. Bülent Bulgurlu

15. (Adının açıklanmasını istemiyor)

16. Ali İbrahimağaoğlu

17. (Adının açıklanmasını istemiyor)

18. (Adının açıklanmasını istemiyor)

19. (Adının açıklanmasını istemiyor)

20. İsmail Tarman





Gelir Vergisi Türkiye Geneli Sıralaması (ilk 100)



Geçen yılın vergi şampiyonları