2010'un en güzel golü Hamit'ten

T24 - FIFA, milli futbolcu Hamit Altıntop'un Kazakistan'a attığı golü, 2010 yılının en güzel golü seçti. Yılın en iyi futbolcusu da Lionel Messi oldu.

A Milliler, 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarına Kazakistan ile deplasmanda oynadığı maçla başlamıştı. Hamit'in attığı gol sonrası yukarıdaki sevinç yaşanmış, diğer goller de Arda ve Nihat'tan gelmişti.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



FIFA'nın Zürih'te düzenlendiği FIFA Altıntop ödüllerinde, milli futbolcu Hamit Altıntop’a büyük onur.



Bayern Münih formasını giyen Hamit, Euro 2012 elemelerinde Kazakistan’a attığı golle, yılın en güzel golüne verilen Frencs Puskas Ödülünün sahibi oldu.



Eleme grubundaki ilk maç 3 Eylül'de oynanmış, Türkiye mücadeleden Arda, Hamit ve Nihat'ın golleriyle 3-0 galip ayrılmıştı.



FIFA tarafından yılın en iyi futbolcusuna verilen ''Altın Top'' ödülü, üst üste 2. kez Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin oldu.



FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde bugün yapılan ve futbolda 2010 yılının 'en iyi'lerinin seçildiği ödül töreninde, yılın futbolcusuna verilen 'altın top' ödülünü Messi kazandı.



Ödüle İspanya'nın Barcelona takımında birlikte forma giydiği Xavi Hernandez ve Andres İniesta ile birlikte aday gösterilen Messi, 2009 yılı ile birlikte 2. kez 'yılın futbolcusu' unvanını kazandı.



Geçen sezon Barcelona ile İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon da takımıyla birlikte ligdeki liderliğini sürdürüyor.





MOURİNHO İLK KEZ



İspanya'nın Real Madrid takımını çalıştıran Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho, 'yılın teknik direktörü' ödülüne layık görüldü.



Geçen sezon Inter Milan ile birlikte Şampiyonlar Ligi ve Serie A şampiyonluklarının ardından İtalya Kupası'nı da kaldıran Mourinho, kariyerinde ilk kez 'yılın teknik adamı' ödülünü elde etti.



Mourinho'nun yanı sıra İspanya Milli Takımı ile birlikte 2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol Vicente del Bosque ile Barcelona takımını çalıştıran vatandaşı Pep Guardiola da adaylar arasında yer alıyordu.





YILIN 11'İ



FIFA yılın 11'inde ise, Casillas, Puyol, Pique, Lucio, Maicon, Iniesta, Xavi, Sneijder, C. Ronaldo, David Villa ve Lionel Messi yer aldı.





EN İYİ KADIN YİNE MARTA



'Yılın en iyi kadın futbolcusu' unvanı da son 4 yıldır olduğu gibi bu yıl da Brezilyalı futbolcu Marta'nın oldu.



2006 yılından bu yana bu ödüle ambargo koyan Brezilya Milli Takımı oyuncularından Marta, bir kez daha bayanlarda ''yılın futbolcusu'' seçildi.







