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2010'dan 2017'ye grafiklerle Türkiye ekonomisi

Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin makroekonomik verilerinden yola çıkarak hazırlanan grafikleri paylaştı

02 Nisan 2018 02:01

Eski Hazine Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez, 2010 yılından 2017 yılına dek Türkiye ekonomisinde dair verileri grafiklendirdi. 

Eğilmez'in kişisel sitesinden "Türkiye ekonomisinin son 8 yılına ilişkin başlıca makroekonomik göstergelerinden derlenmiş grafikleri aşağıda sunuyorum. Bu kez ben yorum yapmayacağım. Herkes kendi yorumunu yapsın." notuyla paylaştığı verilere göre,  2010 yılında yüzde 6 seviyesine düşen enflasyon 2017 yılında dzirve yaparken, doların ve dış borç stokunun 7 yıl bounca istikrarlı bir biçimde yükseldiği görülüyor.

Mahfi Eğilmez'in paylaştığı grafikler şöyle:

 

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