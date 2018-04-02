2010'dan 2017'ye grafiklerle Türkiye ekonomisi

Eski Hazine Müsteşarı, ekonomist Mahfi Eğilmez, 2010 yılından 2017 yılına dek Türkiye ekonomisinde dair verileri grafiklendirdi.

Eğilmez'in kişisel sitesinden "Türkiye ekonomisinin son 8 yılına ilişkin başlıca makroekonomik göstergelerinden derlenmiş grafikleri aşağıda sunuyorum. Bu kez ben yorum yapmayacağım. Herkes kendi yorumunu yapsın." notuyla paylaştığı verilere göre, 2010 yılında yüzde 6 seviyesine düşen enflasyon 2017 yılında dzirve yaparken, doların ve dış borç stokunun 7 yıl bounca istikrarlı bir biçimde yükseldiği görülüyor.

Mahfi Eğilmez'in paylaştığı grafikler şöyle: