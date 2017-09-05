2010'da Meclis'te kurulan 'Ensest Komisyonu' için "Tabuları yıkacak bir komisyon" denilmişti

Sunucu Murat Başoğlu'nun, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile görüntülerinin ardından başlayan "ensest" tartışmalarında Hürriyet yazarı Melis Alphan’ın Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun "Türkiye'de ensest oranı yüzde 40" açıklamasıyla bugün koparılan fırtınanın aksine TBMM’de dört siyasi partinin verdiği destekle bu sorunlu alanla ilgili ‘Ensest Alt Komisyonu’ komisyon kurulmasına karar vermişti.

AKP’li vekil: Tabuları yıkan bir komisyon haline dönüştü

Meclis’in ihtisas komisyonlarından Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda 14 Ekim 2010 tarihli toplantısında işyerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve ensest sorununu incelemek üzere iki ayrı alt komisyon kurulması karara bağlanmış ve devletin resmi ajansı (AA) tarafından yapılan haberle kamuoyuna duyurulmuştu.

Dönemin AKP milletvekili ve komisyon başkanı Güldal Akşit, toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgide, komisyonlarının, tabuları yıkan bir komisyon haline dönüştüğünü belirtmiş mobbing ve ensest konularını ele almaları gerektiğini söylemişti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun o dönem CHP’li Üyesi Prof. Gaye Erbatur, T24’e, AKP’li Güldal Akşit Başkanlığındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda bu konunun çok önemli olduğu ve Türkiye’de önemli bir sorun olduğu konuşulduktan sonra ‘Ensest Alt Komisyonu’ kurulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nın 14.10.2010 tarihinde geçtiği haber şöyle:

-KOMİSYON ENSEST VE MOBBINGİ İNCELEYECEK TBMM (A.A) - 14.10.2010 - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, işyerinde psikolojik şiddet (mobbing) ve ensest sorununu inceleyecek. Komisyon Başkanı Güldal Akşit, toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Komisyonlarının, tabuları yıkan bir komisyon haline dönüştüğünü belirten Akşit, mobbing ve ensest konularını ele almaları gerektiğini söyledi. Yapılan oylamayla, bu iki konu hakkında altkomisyon kurulması kararlaştırıldı. Akşit, ensest sorununu araştırmak üzere oluşturulan 5 kişilik altkomisyonun 4'ünün de kadın üyeden oluştuğunu, kadın kadına bir komisyon olduğunu belirtmesi üzerine, komisyonun tek erkek üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu kendisinin de Bursalı olduğunu söyledi. Koyuncu, sözlerinin yanlış anlaşılabileceği gerekçesiyle daha sonra söz alarak, Bursalıların nezaket ve zarafetini dile getirmek istediğini kaydetti. Komisyona 4 yazılı başvuru yapıldığını ifade eden Akşit, dilekçeler hakkında üyeleri bilgilendirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından bir personelin kadın olması nedeniyle görevde yükseltilmediği; Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesinden bir öğrenci, başında şapkayla derse girdiği gerekçesiyle yoklamalarda yok sayıldığı, bu nedenle öğretim görevlisinin hakaretine uğradığı; Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan kadının, yangın söndürme faaliyetlerinde koruyucu kıyafet verilmediği için komisyona başvurdu. Eşinden boşanmak isteyen bir kadın da komisyondan hukuki yardım talebinde bulundu.