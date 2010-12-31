2010'da daha az evlendik daha az boşandık

T24- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. 2009'da 186 bin 10 çift evlenirken 2010'da sayı 175 bin 711'e düştü. Boşanma istatistikleri de aynı oranda düşüş gösterdi.

Türkiye’de, 2010’un Temmuz-Ağustos- Eylül dönemini kapsayan üçüncü döneminde 175 bin 711 çift evlenirken, 23 bin 527 çift boşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 yılı 3. dönemevlenme ve boşanma istatistiklerine göre, 2009 yılı üçüncü çeyreğine kıyasla evlenme sayısında yüzde 5.5 azalma oldu.



Geçen yıl söz konusu dönemde 186 bin 10 çift evlenmişti. Evlenme sayısındaki en fazla düşüş yüzde 12.3 ile Batı Karadeniz’de gözlenirken, Kuzeydoğu Anadolu'da yüzde 4.1’lik artış kaydedildi.

2010'un üçüncü çeyreğinde ilk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3.2 olarak hesaplandı. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26.5, kadınlar için 23.3 oldu. En yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27.5, kadınlarda 24.6 ile İstanbul'da görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 25.5, kadınlarda ise 21.9 ile Orta Anadolu'da gözlendi.

Yüzde 40ı ilk 5 yılda



2010 Temmuz-Ağustos- Eylül döneminde 23 bin 527 çift boşandı. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'luk azalma görüldü. 2009'un aynı döneminde 26 bin 138 çift boşanmıştı.

Boşanma sayısında en büyük düşüş yüzde 26.3 ile Kuzeydoğu Anadolu’da gözlendi. Söz konusu dönemde, boşanmalarda Batı Marmara'da yüzde 1.2’lik artış gerçekleşti.

Yılın üçüncü çeyreğinde meydana gelen boşanmaların yüzde 40'ı evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 23.5’i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde görüldü.