2010'da bütçe açığı 2009'a göre yüzde 25 azaldı

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında bütçe açığının 39.6 milyar TL ile 2009'a göre yüzde 25 gerilediğini açıkladı.

Bakan Şimşek, “Makro Ekonomik Gelişmeler ve Aralık 2010, Ocak-Aralık 2010 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları”nı açıklıyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 293 milyar 628 milyon lira, bütçe gelirlerinin ise 254 milyar 28 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bakan Şimşek, 2010 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 293 milyar 628 milyon lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 245 milyar 332 milyon lira olduğunu belirtirken, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 254 milyar 28 milyon lira, genel bütçe vergi gelirlerinin de 210 milyar 532 milyon lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bütçe açığının 39 milyar 600 milyon lira olduğunu kaydeden Şimşek, faiz dışı fazlanın da 8 milyar 697 milyon lira olarak gerçekleştiğini söyledi.



Açık 2009'a göre yüzde 25 azaldı



Merkezi yönetim bütçesinin 2009 yılında 52 milyar 761 milyon lira açık verdiğini hatırlatan Şimşek, şöyle konuştu:

“2010 yılında açık yüzde 25 oranında azalarak 39 milyar 600 milyon lira olmuştur. Aynı dönemde faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 20 kat artarak 8 milyar 697 milyon lira olmuştur. Bu rakamlar bütçe performansımızın ne denli etkili olduğunu göstermektedir.”



Bütçe açığı program hedeflerinin altında



Bu arada, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde başlangıçta 286 milyar 981 milyon lira harcama ve 236 milyar 794 milyon lira gelir öngörülmüştü. Bu çerçevede 2010 bütçesinde 50 milyar 187 milyon liralık bir açık olacağı belirtilmişti. Ancak, Orta Vadeli Plan hazırlıkları sırasında yapılan revizyon ile bütçe açığı 44,2 milyar lira düzeyine çekilmişti.

2010 bütçesinde çok iyi bir performans gösterildiğini belirten Maliye yetkilileri, açık rakamının 44,2 milyar liranın da altına düşmesinin beklendiğini ifade ediyor.