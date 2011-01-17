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Ekonomi

2010'da bütçe açığı 2009'a göre yüzde 25 azaldı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında bütçe açığının 39.6 milyar TL ile 2009'a göre yüzde 25 gerilediğini açıkladı.

17 Ocak 2011 02:00

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında bütçe açığının 39.6 milyar TL ile 2009'a göre yüzde 25 gerilediğini açıkladı.

Bakan Şimşek, “Makro Ekonomik Gelişmeler ve Aralık 2010, Ocak-Aralık 2010 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları”nı açıklıyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında  merkezi yönetim bütçe giderlerinin 293 milyar 628 milyon lira, bütçe gelirlerinin  ise 254 milyar 28 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında,  2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bakan Şimşek, 2010 yılında merkezi yönetim bütçe giderlerinin 293 milyar  628 milyon lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 245 milyar 332 milyon lira  olduğunu belirtirken, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 254 milyar 28 milyon  lira, genel bütçe vergi gelirlerinin de 210 milyar 532 milyon lira olarak  gerçekleştiğini açıkladı.

Bütçe açığının 39 milyar 600 milyon lira olduğunu kaydeden Şimşek, faiz  dışı fazlanın da 8 milyar 697 milyon lira olarak gerçekleştiğini söyledi.
        

Açık 2009'a göre yüzde 25 azaldı
        
Merkezi yönetim bütçesinin 2009 yılında 52 milyar 761 milyon lira açık  verdiğini hatırlatan Şimşek, şöyle konuştu:

“2010 yılında açık yüzde 25 oranında azalarak 39 milyar 600 milyon lira  olmuştur. Aynı dönemde faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 20  kat artarak 8 milyar 697 milyon lira olmuştur. Bu rakamlar bütçe performansımızın  ne denli etkili olduğunu göstermektedir.”

         
Bütçe açığı program hedeflerinin altında
        
Bu arada, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde başlangıçta 286 milyar 981  milyon lira harcama ve 236 milyar 794 milyon lira gelir öngörülmüştü. Bu  çerçevede 2010 bütçesinde 50 milyar 187 milyon liralık bir açık olacağı  belirtilmişti. Ancak, Orta Vadeli Plan hazırlıkları sırasında yapılan revizyon  ile bütçe açığı 44,2 milyar lira düzeyine çekilmişti.

2010 bütçesinde çok iyi bir performans gösterildiğini belirten Maliye  yetkilileri, açık rakamının 44,2 milyar liranın da altına düşmesinin beklendiğini  ifade ediyor.



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