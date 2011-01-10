-2010'DA 2 BİN 171 ROLLS ROYCE SATILDI LONDRA (A.A) - 10.01.2011 - Alman lüks otomobil üreticisi BMW bünyesindeki Rolls-Royce otomobil satışları geçen yıl patladı. Rolls-Royce'dan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Rolls-Royce otomobil satışları önceki yıla göre yüzde 171 artarak, 2 bin 171'e yükseldi. Bu rakam, BMW'nin İngiliz Rolls-Royce'u yedi yıl önce satın almasından bu yanaki en yüksek satış rakamları oldu. ABD, Rolls-Royce satışlarında ilk sırayı aldı. Çin, Japonya ve Güney Kore'deki güçlü satışlar nedeniyle Asya-Pasifik bölgesi Rolls-Royce için en iyi piyasa konumunda bulunuyor. ABD'den sonra Çin, Rolls-Royce'un ikinci büyük piyasası olurken, Çin'i İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya izledi. Rolls-Royce sözcüsü Andrew Ball, 2010 satışlarının, 3 bin 357 Rolls-Royce'un satıldığı 1978 yılındaki tüm zamanların rekorunun uzağında kaldığını söyledi. Ball, şirketin bölgesel satış rakamlarına ilişkin bilgi vermediğini ifade etti. Bu arada İngiltere Motorlu Araç Üreticileri ve Satıcıları Birliği (SMMT) verilerine göre, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in sahip olduğu Bentley satışları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 30 artarak 993 oldu. Yine Volkswagen grubuna ait Porsche satışları geçen yıl 2009 yılına göre, yüzde 28,5 artışla 6 bin 784 oldu. Lotus'un satışları yüzde 19 artarak 577'ye çıkarken, Aston-Martin satışları yüzde 9 gerileyerek bin 80 olarak kayıtlara geçti.