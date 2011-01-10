T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2010'DA 2 BİN 171 ROLLS ROYCE SATILDI LONDRA (A.A)

10 Ocak 2011 18:29

-2010'DA 2 BİN 171 ROLLS ROYCE SATILDI LONDRA (A.A) - 10.01.2011 - Alman lüks otomobil üreticisi BMW bünyesindeki Rolls-Royce otomobil satışları geçen yıl patladı. Rolls-Royce'dan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Rolls-Royce otomobil satışları önceki yıla göre yüzde 171 artarak, 2 bin 171'e yükseldi. Bu rakam, BMW'nin İngiliz Rolls-Royce'u yedi yıl önce satın almasından bu yanaki en yüksek satış rakamları oldu. ABD, Rolls-Royce satışlarında ilk sırayı aldı. Çin, Japonya ve Güney Kore'deki güçlü satışlar nedeniyle Asya-Pasifik bölgesi Rolls-Royce için en iyi piyasa konumunda bulunuyor.   ABD'den sonra Çin, Rolls-Royce'un ikinci büyük piyasası olurken, Çin'i İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya izledi. Rolls-Royce sözcüsü Andrew Ball, 2010 satışlarının, 3 bin 357 Rolls-Royce'un satıldığı 1978 yılındaki tüm zamanların rekorunun uzağında kaldığını söyledi. Ball, şirketin bölgesel satış rakamlarına ilişkin bilgi vermediğini ifade etti. Bu arada İngiltere Motorlu Araç Üreticileri ve Satıcıları Birliği (SMMT) verilerine göre, Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in sahip olduğu Bentley satışları geçen yıl önceki yıla göre yüzde 30 artarak 993 oldu. Yine Volkswagen grubuna ait Porsche satışları geçen yıl 2009 yılına göre, yüzde 28,5 artışla 6 bin 784 oldu.  Lotus'un satışları yüzde 19 artarak 577'ye çıkarken, Aston-Martin satışları yüzde 9 gerileyerek bin 80 olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24