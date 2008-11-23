2010'a para akıyor !..



Güney Afrika Cumhuriyeti, ev sahipliği yapacağı 2010 Dünya Kupası'ndaki ulaşım hizmetlerine 15,96 milyar dolar ayırdı.



Güney Afrika Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Jeff Radebe, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, 19. Dünya Kupası için 450.000'e yakın konuk beklediklerini ifade ederek, yeni havalimanları, demir yolları, kara yolları, toplu taşım araçları ile bunların bakım ve onarımına, 15,96 milyar dolar ayırdıklarını bildirdi.



2010 Dünya Kupası için yapılacak yatırımların, Güney Afrika'yı bir turizm cazibesi haline de getireceğini iddia eden Radebe, ulaşıma ayrılan paranın 10'da birinden fazlasının, maçların yapılacağı 9 kentin bütçesine aktarıldığını söyledi.



Radebe, 9 kentteki toplam stat sayısının 10 olduğunu hatırlatırken, demir yolu, otobüs, minibüs ve taksi hizmetlerini içeren entegre bilet sisteminin de ilerleyen günlerde tanıtılacağını kaydetti.



1400 tren polisinin sayısının da turnuvaya kadar 5000'e çıkarılacağını ifade eden Radebe, konuklar için alınacak yeni güvenlik önlemlerine de değindi.