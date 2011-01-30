-2010 YILININ BAŞARILI GAZETECİLERİ ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ''2010 Yılının Başarılı Gazetecilerini'' açıkladı. AA Muğla Büro Müdürü Kenan Gürbüz Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'ne, AA Foto Muhabiri Zekeriya Albayrak da İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü'ne layık görüldü. ÇGD'den yapılan yazılı açıklamada, ÇGD Genel Yönetim Kurulu tarafından 563 ürün arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenen ödüllerin 16 dalda gazetecilere verildiği belirtildi. ÇGD Özel Onur Ödülü'nün ise bu yıl düşünce ve kültür yaşamına yaptığı katkı dolayısıyla yazar Yaşar Kemal'e verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, ödül kazanan basın mensupları ve eserleri şöyle: -Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Cumhuriyet Gazetesi-Fırat Kozok, ''Sipariş Sorular Alınır'' haberi. -Rafet Genç Haber Ödülü: Sabah Gazetesi-Özgür Cebe (Diyarbakır), ''Madem Terlisin Demek Taş Attın'' haberi. -Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: AA-Kenan Gürbüz, ''Armatörün Denizkondusuna Denize Elverişlilik Belgesi'' haberi. -Behzat Miser Haber Ödülü: Milliyet-Tolga Şardan, ''Üniversite'de Sivil Polis'' haberi. -Haber Ödülü: Doğan Haber Ajansı-Behçet Dalmaz, ''Geçitli'de Dram'' haberi. -İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Hürriyet Daily New- Selahattin Sönmez, ''Yumurtanın Sarısı Kuzu'ya Geldi Yarısı'' ve ''Fırtına Öncesi Sessizlik'' rumuzlu fotoğrafları ve AA-Zekeriya Albayrak, ''Çankaya Köşkü'nde Ağıt'' rumuzlu fotoğrafı. -Röportaj: Taraf Gazetesi-Tuğba Tekerek, ''Abi Biz Burada Ne Yapıyoruz'' ve Haber Türk-Soner Özcan, ''Dr. Frankenstein Pişman Değil'' başlıklı röportajı. -Sayfa Düzeni: Hürriyet Daily News-Emine Yılmaz. -Mahmut Tali Öngören Televizyon Ödülü: CNN Türk-Murat Utku ve Bülent Kahyalar, ''Anadilde Eğitim'' programı. -Televizyon Haber: TRT Türk-Pınar Odabaşı ''Gazetecinin Ölümü-Anna'yı Anmak'' -Televizyon Haber Görüntü Ödülü: ''Doğan Haber Ajansı-Samsun-Murat Sandıkçı, ''Ahmet Türk'e Yumruklu Saldırı''. -Televizyon Belgesel: 24 TV-Okan Başara ''Keşke Olmasaydı'' (Kemal Türkler) programı ile CNN Türk-Güven İslamoğlu ''Yeşil Doğa'' programı. -Çağdaş Gazeteciler Derneği Dayanışma Ödülü: Haber-Sen.'' Açıklamada, İnceleme-Araştırma, Karikatür ile Radyo Programı dallarında ödüle değer ürün bulunamadığı ifade edildi.