2010 Yengeç burcu yorumu

Yengeç (22 Haziran- 23 Temmuz)





Sevgili Yengeç burçları, insanların binlerce yıldır psikolojilerini doğa olaylarına yansıtıp bize miras bıraktığı sembolizmi yorumlayarak bir tahminde bulunursak 2010 yılı sizin için de herkes gibi çok meşgul geçebilir. Bu sene önemli gezegenlerin burç değiştiriyor olması ve bunların sizin için önemli açılarda bulunmas bir çok enerjiyi harekete geçirebilecek kuvvettedir.



Yeniden doğuşun ve transformasyonun sembolü Plüton 2010 yılında uzun dönemli ilişkilerinizi sembolize eden Oğlak burcunun 2 ila 5. derecelerinde ilerliyor olacak. Global anlamda halihazırda Plüton’un büyük işlerin ve devlet yapılarının sembolü olan Oğlak burcuna geçmesi ile bazı yıkımlara şahid olduk. Kişisel anlamda ise uzun dönemli ilişkilerinizin veya önemli ortaklılarınızın karşınıza çıkıp sizden bazı şeyleri farklı yapmanızı istediğine şahit olmuş olabilirsiniz. Bu yüzden yolunuzu değiştirmeye mecbur bırakılmış ve hatta güç çekişmelerine maruz kalmış da olabilirsiniz. Plüton etkisi ile yapılan bazı değişikliklerden hoşlanmasak ta bunlar kaçınılmazdır. Bu enerji altında başınıza gelenleri yok saymak yerine daha kabullenici olmak en doğrusudur, kısaca olanlarda bir hayır aramak en iyisidir. Burcunuzun ilk 10 gününde doğanlar 2010 yılında Plüton etkisini en çok hissedecek olanlardır.



Ocak ve Ağustos aylarının sonunda Satürn, Plüton’u zorlayacak ve bu iki dönemde belkide yine bazı zor kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Çok kararlı bir kişi, siz istesenizde istemeseniz de iki ayağınızı bir pabuca sokmaya çalışabilir. Bütün bunlardan kendinizi kurtarıp, yeni bir yol arayışı içine girmek bile isteyebilirsiniz. Öteyandan, Ağustos ayının ilk günleri Jüpiter ve Mars, Plüton ile iletişime geçip enerjinizi arttırabilir. Böylece kendi içinizde bir değişimi yapacak gücü bulabilirsiniz. Mars son olarak Aralık ayında 4. derecede Plüton ile bağlantı kurunca bu günler bomba gibi bir haber gündeminize düşebilir. Bu tür bir iç savaşta durum ne olursa olsun iki ayağınızın kuvvetlice yere bastığından emin olmalısınız.







Öte yandan, hayallerimizin, ruhaniyatın ve ilhamın sembolü Neptün, Kova burcunun son günlerinde ilerlerken size yeni ve yaratıcı fikirler getirmeye devam edecektir. Eğer kişisel doğum haritasında Aslan burcunda gezegenleriniz yoksa bu yeni fikirlerin sizi yorması veya zora koşacak olmasından kormayın.



Ani değişimin, yüksek teknolojinin ve asi enerjilerin sembolü Uranüs ise bu sene 23. derece Balık burcu ile 0 derece Koç burcu arasında ilerleyecek. Bu iki sembol de sizin için önemlidir. Birkaç senedir hayatınızın işe yaramayan kısımlarından kurtulmaya çabalıyor olmalısınız. Bu süreç ilk önce gözünüze bu kadar zor gözükmemiş olmalı, hatta yapacağınız fedakarlığın boyutunu farketmemiş de olabilirsiniz. Bu yüzden daha sonra bazı yaşanan olaylar sonucu daha önce yaptığınız planı değiştirmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Böyle baştan planlanmayan olayların hayatımıza girmesi doğaldır, bunun için fazla endişelenmemeli ve değişime izin vermelisiniz. Bu enerji burcunuzun ilk veya son günlerinde doğduysanız 2010 yılında sizi etkileyebilir.



Haziran ayı başında Jüpiter ile Uranüs arasındaki açı size uzun zamandır isteyip bazı endişeleriniz yüzünden çekimser kaldığınız bir olay veya bir hedef için sizi öne doğru itecektir. Temmuz sonunda ise Satürn ve Uranüs, Koç-Terazi aksında 0 derecede karşı karşıya geliyor. Koç-Terazi aksı Yengeç burçlarının Kariyer-Ev aksıdır. Bu günlerde yine bu iki alandan biri sizi caydırmaya kalkabilir fakat bu sefer sizi yolunuzdan alı koymaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu etki de burcunuzun ilk 10 gününde doğmuş olanlar için daha fazla geçerlidir. Mars ile Uranüs arasında 27 derecede Akrep-Balık ekseninde Ekim ayının son günleri gerçekleşecek açı ise size doğru yolda olduğunuzun konfirmasyonunu verecektir.







Zor tecrübelerle bize kalıcı dersler öğretmeye çalışan sembolizm, Satürn 2010 yılında 27 derece Başak ile 16 derece Terazi arasında gidip gelecek. Yengeç burçları için Başak burcundaki Satürn çok sert bir öğretmen değildir. Sizi sağınızı solunuzu toparlamanız için sadece uyarır. Satürn Terazi burcunda iken sizden daha fazla çaba ister, testleri daha ağırdır ve bunları geçemezseniz avcunuza bir cetvel yiyebilirsiniz. Satürn, Terazi burcundayken evinizi valizinize sığdırmanızı sizden isteyebilir, örneğin bir aile bireylerinin sorumluluğunun omuzlarınıza yüklenmesi ile daha çok seyahat edebilirsiniz veya taşınmak zorunda kalabilirsiniz. Temmuz sonundaki Mars-Satürn açısı ise hedeflerinize ulaşmak için daha aktif olmanız gerektiğini sembolize ediyor. Ağustos ortasındaki Jüpiter-Satürn arasındaki açı bu isteklerinizi daha kontrollü olarak da yapabileceğinizi, Aralık ayındaki Mars-Satürn ise daha ciddi adımlar atacağınızı sembolize ediyor.



Bolluğun ve şansın temsilcisi Jüpiter de 2010 yılında burç değiştiriyor. Jüpiter ilk olarak Ocak ortası Balık burcuna, oradan yaz boyunca Koç burcuna geçiyor, ve Eylül başı tekrar Balık burcuna dönüyor. Balık burcundaki Jüpiter dönemleri şanslı dönemlerdir, kendinizi daha enerjik ve hedefinize kitlenmiş hissedebilirsiniz ve belkide sizin için hep iyiyi isteyen birinden de özellikle yurtdışı, yayıncılık veya yüksek öğrenim ile ilgili bir konuda destek alabilirsiniz. Jüpiter, Koç burcunda iken kendinizi kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınız konusunda daha hırslı ve kararlı hissetme ihtimaliniz yüksek.