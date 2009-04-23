2010 projesinde skandal

'İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı'nda yapılan dikkat çekici uygulamalar Meclis'e taşındı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin soru önergesine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından verilen cevap, Ajans'taki 'kıyakçılığı' ortaya çıkardı.



'İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti' projesinde skandal üstüne skandal! CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakan Günay'ın, Ajans çalışanlarının maaş skalasını da ekleyerek önergeye verdiği yanıt, Ajans'ta yapılan skandalların belgesi oldu.



Direktörün maaşı amirinden fazla



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nda 'Kurumsal İletişim Direktörü' olarak görev yapan lise mezunu bir personelin, kurumdaki profesör ve doçentlerden bile yüksek maaş aldığı belirlendi.



Kadrodaki tek 'lise mezunu' olan Nilgün Ören'in, Ajans'ın Genel Sekreter Yılmaz Kurt'u ve Yardımcısı Kemal Koç'u sollayarak 4 bin 500 bin TL maaş aldığı ortaya çıktı. Soru önergesine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın hazırladığı bilgi notunda ise Nilgün Ören için 'Daha önce çalıştığı yerler: Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Temsilcisi' ifadesi yer alıyor. Ören ile aynı maaşı alan tek kişi ise Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, Macro Space Organisation Genel Müdürü Korhan Gümüş. Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Koç'un maaşı 2 bin 526 TL'de kalırken, diğer direktörlerin maaşları da 3 bin 500 ila 2 bin 800 TL arasında değişiyor.



Çolakoğlu ve ekibi istifa etmişti



2007'de 200 milyon, 2008'de 805 milyon TL bütçeyle göreve başlayan İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı geçen ay istifalarla sarsıldı. Çolakoğlu ile yardımcılıklarını yürüten Prof. Dr. İskender Pala ve Gürhan Ertür ile yürütme kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Sözen ani bir kararla istifa etti.



Çolakoğlu ve üyeler istifalarının nedeni 'İstifamız kişi yahut kurumlara karşı yapılmış bir hareket olmayıp, tamamen projenin selameti amacını gütmektedir. (...) Danışma kurulu tarafından seçilecek yeni üyelere, arzu ettikleri takdirde destek olmaya devam edeceğiz.(...) Kişilik haklarımız saklı kalmak koşuluyla bizim çalıştığımız dönemle ilgili susma hakkımızı kullanacağız' şeklinde bir bildiriyle açıkladılar.



İstifa eden ve ismini açıklamak istemeyen bir yürütme kurulu üyesi, kurumda 'reklam savaşı' olduğunu iddia ederek 'Sahne senin İstanbul' adlı reklam kampanyasında yüzde 60'lık reklam payını Genel Sekreter Eyüp Özgüç'ün tek bir gruba verdiğini ileri sürdü. Başbakanlık Denetleme Kurulu'ndan bu göreve atanan Özgüç, 13 Nisan günü görevinden alındı, yerine Yılmaz Kurt getirildi.



İhale yasaklısı 'edebiyat yönetmeni' oldu



İkinci skandal ise 'Direktörler ve Yönetmenler' bölümünde yaşandı. 'Edebiyat Yönetmeni' olan eski Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Ahmet Kot'un, Kültür Bakanlığı tarafından 2004'te bir kitap basım ihalesinde usulsüzlük yaptığı ve bu nedenle 'ihale yasağı' kapsamında bulunduğu ortaya çıktı. Bakanlık müfettişlerinin raporunda, 'lhan Berk' kitabının basım ihalesini üstlenen Ahmet Kot'un sahibi olduğu şirketin usulsüzlük yaptığı vurgulanarak, 2 yıl süreyle 'ihale yasağı' getirilmesine karar verildi. (Akşam)