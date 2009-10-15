2010 ÖSS sınav tarihleri belirlendi

YÖK, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nın (YGS) 11 Nisan 2010'da, 2. aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ise iki hafta sonuna yayılarak 19-20 Haziran ile 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdı.

YÖK Genel Kurulu, gelecek yıldan itibaren iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek üniversiteye giriş sınavlarının ikinci aşamasının Haziran 2010'da iki hafta sonuna yayılarak yapılmasını kararlaştırdı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında gerçekleştirilen YÖK Genel Kurulu toplantısında, gelecek yıl üniversite sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı konusu ele alındı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, üniversiteye giriş sınavlarının birinci aşaması olan Yükseköğretim Geçiş Sınavı'nın (YGS) 11 Nisan 2010'da, ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ise iki hafta sonuna yayılarak 19-20 Haziran ile 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılmasının kararlaştırdırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi YÖK'ün üniversiteye giriş sistemine yönelik çalışmaları ve karar alma süreci çeşitli aşamalar içermekte ve teknik araştırma çalışma ve görüş alış verişine dayanmaktadır. Bir yılı aşkın bu süreçte konuyla ilgili tüm teknik kuruluşların görüşü istenmiştir. Sisteme ilişkin ana hatlar YÖK Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra bu sefer üniversitelere puan türleri ile ilgili tekrar görüş sorulmuş ve bu görüşler bir komisyon marifeti ile değerlendirilmiş ve ÖSYM'nin uzmanlığına dayalı tecrübesi ile yaptığı önerilerin katkısıyla yürütülerek sonuçlandırılmıştır.

Bugünkü alınan kararda da aynı yaklaşım takip edilmiş, konunun doğrudan ilgili tarafı olan öğrencilerin eğilimleri ve görüşleri dikkate alınarak 113 bini aşkın öğrencinin görüş bildirdiği MEB tarafından yapılan anket sonuçları göz önünde bulundurulmuştur."

Sınav tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da lise son sınıf öğrencileri arasında anket yapmıştı.

113 bin öğrencinin yüzde 76'sı sınavların iki hafta sonuna yayılmasını istemişti. Bu anketin sonuçları da YÖK'ün önünde olacak.

10-12 kişilik grup Suriye'ye gidecek

Bu arada Özcan, toplantıya verilen öğle yemeği arasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, Suriye'ye yaptıkları ziyareti anımsatarak, yükseköğretim alanında bu ülke ile ne gibi çalışmalar yapılacağını sorması üzerine Özcan, Türkiye'deki üniversitelerden 10-12 kişilik bir grubun 1 Aralıkta Suriye'ye gideceğini kaydetti.

Rektörlerin burada görüşmeler yapacağını ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

"Orada bir yol haritası çizilecek. Ondan sonra oradaki rektörler buraya gelecek ve Türkiye'de de aynı türden toplantı yapılacak. Oradan gelecek 6-7 rektörü misafir edeceğiz. Burada yol haritasını detaylandıracaklar. Hangi üniversite hangi program bazında işbirliği yapacak o belli olacak. Enteresan fikirleri var. Mesela hoş birşey söylediler, 'hem Türk hem Suriye hükümeti olarak bir miktar parayı bir yere koyalım ortak bir fon oluşturalım. Bu fondan beraber projeler yapalım.' Bu, benim çok hoşuma gitti. Böyle işler yapabiliriz."

Boş kontenjanlar

ÖSS ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağı sorusuna Özcan, "Bu konuda henüz önümüze bilgi gelmediği için birşey söyleyemeyeceğim ama bir analiz yapmak istiyoruz. ÖSYM'den istatistikler gelsin, bakalım" dedi.

Domuz gribi

YÖK Başkanı Özcan, Özel Bilkent BUPS İlköğretim Okulu'nda domuz gribi vakası ortaya çıktığı belirtilerek, küçük oğlunun da bu okula gittiğinin anımsatılması üzerine, "Benim oğlumda bir ateş görülmedi. Kontrol ediyoruz" dedi.

YÖK'ün domuz gribi konusunda üniversitelere yazı gönderip göndermediğinin sorulması üzerine Özcan, herhangi bir yazı gönderilmediğini söyledi. Özcan, bir vaka ile karşılaşılırsa gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi