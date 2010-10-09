-2010 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNÜN ÇİNLİ LİU ŞİAOBO'YA VERİLMESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.10.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Nobel Barış Ödülü'nün bu yıl hapisteki Çinli muhalif siyasetçi Liu Şiaobo'ya verilmesinin, uluslararası toplumun, dünyada insan hakları uygulamalarının ve kültürünün iyiye gitmesi yönündeki görüş birliğini gösterdiğini söyledi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın barış ve güvenlik ile kalkınmanın yanısıra insan haklarına büyük önem verdiği ve bu üç konunun BM'nin görevinin temelini oluşturduğu belirtildi. Çin'in son dönemde ekonomik alanda büyük başarı sağladığını, milyonlarca insanı yoksulluktan çıkardığını, siyasi katılımı genişlettiğini ve insan hakları uygulamalarında uluslararası mekanizmalara katıldığını belirten Ban, Nobel Barış Ödülü'nün Şiaobo'ya verilmesi konusundaki farklı düşüncelerin, küresel alanda insan haklarının ilerlemesine ya da ödülün yüksek itibarına zarar vermemesini umduğunu ifade etti. Çin, Nobel Barış Ödülü'nün Liu'ya verilmesine tepki göstermişti. Pekin kararın barış ödülünün ilkeleriyle çeliştiğini, Liu'nun Çin yasalarına aykırı davrandığı için ceza aldığını ve Liu'nun eylemlerinin de Nobel Barış Ödülü'nün amaçlarına taban tabana zıt olduğunu ileri sürmüştü.