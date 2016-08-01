2010 KPSS'nin 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' kısmı iptal edildi

Ankara 1. İdare Mahkemesi, soruların sınavdan önce dışarıya sızdırıldığı iddiaları üzerine 'Eğitim Bilimleri' kısmı iptal edilen 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 'Genel Yetenek ve Genel Kültür' bölümünü de iptal etti.

Usulsüzlük iddiaları nedeniyle bazı bölümleri iptal edilen 2010'daki KPSS'ye kızı giren Avukat Cemal Yeşilyurt, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünün iptal edilmemesi üzerine, bu bölümdeki sınav soru ve cevaplarının yüzlerce adaya servis edildiğini savunarak, sınavın bu kısımlarının da iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Ankara 1. İdare Mahkemesi'nin davayı reddetmesi üzerine, Yeşilyurt kararı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Danıştay 12. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin kararını bozmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre, bozma üzerine dosyayı tekrar görüşen Ankara 1. İdare Mahkemesi, 2010 KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarını oy birliğiyle iptal etti.

İdare Mahkemesi'nin kararında, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığı, soruları alan kişilerin ifadeleri ile teknik incelemeler sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarıyla sabit olduğundan 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür kısımlarında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.