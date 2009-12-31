2010 Kova burcu tahmini





Aslan



Terazi



Yengeç



Oğlak



Koç



Yay



İkizler



Balık



Boğa





Başak





KOVA (21 Ocak-19 Şubat) KOVA (21 Ocak-19 Şubat)

Pazartesi : Başak Burcu

Bir astrolog size "Yeni iş kurmak için felan dönem, bu dönemden daha iyidir" veya "Yaz sonu yeni bir aşk ihtimali olabilir " dedigi zaman bu ihtimali gerçekleştirip, gerçekleştirmemek sizin elinizdedir. Bu %100 yeni işiniz veya yeni aşkınız olacak demek değildir, doğanın enerjileri o dönem daha uygundur ve bunu kullanmak kişinin özgür iradesindedir. Aynı durum kollektif alanda da geçerlidir örneğin bir toplumun yaşadığı acı olayı önceden tahmin etmek yerine astroloji, nasıl bir ortamda ve vakitte yaşıyoruz sorusuna cevap olabilir, bu ortamın doğuracağı olaylar ise belirsizdir.Bu kısa hatırlatmadan sonra 2010 yılının genel döngülerine bakarak doğanın enerjisinin Kova burçları için genel olarak ne yönde olabileceğine yakından bakalım.Kökten değişimlerin, doğum ve ölümün sembolü Plüton bu sene Oğlak burcunun 2 ila 5 derecelerinde ilerlemeye devam ediyor. Oğlak burcundaki Plüton, sizin için de bir değişim anlamına gelse de, kişisel haritanızda Oğlak burcunda gezegenler yoksa bu değişim gönüllü olarak isteyeceğiniz bir değişim olmayabilir. Zihninizin bir tarafında bunların değişmesi gerektiğini biliyor olmalı, fakat bunu gerçekleştirmek için gerekli kararı bir türlü veremiyor olmalısınız. 2010 yılının Şubat ve Nisan ayları ortası Mars’ın konumu bu gerekli değişimleri daha fazla göz önüne getirebilir.Hayal dünyamızın, ruhaniyatın ve ilhamın sembolü Neptün, burcunuzdaki uzun yolculuğuna devam ediyor. Bu uzun yolculukta siz de aslında oldukça değişmiş olmalısınız, hayatınızda ruhaniyatın yeri artıp, aynı düşüncedeki gruplara katılmış bile olabilirsiniz. Daha fazla bu konuyu düşünüp, ilgili aktivitelere katılıyor olabilirsiniz. Neptün’ün sembolize ettikleri yaratıcılığınızın da artmış olabileceğini gösteriyor. Ancak dikkat! Neptün etkisi her zaman olumlu olmayabilir, inandıklarınız gerçeklerin çarpıtılmış şekli olabilir veya perspektifinizde ciddi kaymalar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden kararlarınızda hayal dünyanızın payını ciddi olarak irdelemelisiniz. 2010 yılında Neptün’ün en yoğun etkisi altında olacak kişiler burcunuzun son haftasında doğmuş kişilerdir.Mayıs ve Haziran aylarında Satürn ve Neptün arasındaki açı değer sisteminizde küçük bir krize neden olabilir. Bazı sorumluluklarınızı sorgulayabilir veya bu konuya yaklaşımızda eleştiri alabilirsiniz. Belkide yeteneklerinizi başka türlü kullanmak isteyebilirsiniz. Mars ta Haziran ayında bu denkleme katılınca daha yaratıcı aktiviteler yapmak isteyebilirsiniz. Günlük rutinlerinizi sıkıcı bulabilirsiniz. Bu enerjinin ifade edilişi genelde sabırsızlık ve iç sıkıntısını takip edeceğinden pek olumlu olmayabilir. Benzer etkiler Ekim ortası ve Aralık başı tekrarlayabilir.Ani değişimlerin, alışılmadık kararların ve teknolojinin sembolü Uranüs 2010 yılında burç değiştiren gezegenlerden biri olacaktır. Yeni yıla Balık burcunda başlayıp, 27 Mayıs’ta Koç burcuna geçip, 13 Ağustos’ta tekrar Balık burcuna geri dönecek olan bu sembol de kazandığınız parayı ilgilendiren konularda size son yıllarda değişim isteği vermiş ama çok etkili olamamış olabilir. Uranüs Koç burcundayken yeni şeyleri deneme isteği içinizde faha kuvvetli olabilir. Bu dönem zarfında hayatınza yeni bir yön verme konusunda bazı insanlardan ilham da alabilirsiniz.Şanslı Jüpiter’in, Koç burcundaki Uranüs ile Haziran ayında birleşince içinizde hayatınza değişiklik yapmak veya yeni bir şeyler denemek isteği yoğunlaşabilir. Temmuz sonunda ise teknik olarak zor olan bir transit size gerekli ilhamı verebilir. Bu sefer bu yeni konu için kendinizi daha hazırlıklı ve organize hissedebilirsiniz.Karmanın ve hayat derslerinin sembolü Satürn de bu sene 27 derece Başak ile 16 derece Terazi arasında gidip geliyor olacak. Nisan ve Temmuz ayı arasında Başak burcuna gerileyecek Satürn burcunuzun son günlerinde doğmuş olanlara özellikle başkaları aracılığı ile gelen miras, kredi, eşinizin geliri türünden kaynaklar konusunda daha organize ve hazırlıklı olmanın önemini hatırlatacak. Satürn, Terazi burcunda iken yurtdışı, yayıncılık veya yüksek öğrenim ile ilgili önem verdiğiniz konulara daha büyük bir enerji ile sarılmanız gerektiğini hatırlatabilir. Siz bu konuya bütün gücünüzü verirseniz, diğerleri de size yardımcı olmak için daha hevesli olabilir.Şubat ve Mart ayları arasındaki Mars-Satürn kontağı enerjinizi toparlamak konusunda size oldukça yardımcı olabilir ve önemli bir projeye zaman ve efor yatırmaya daha gönüllü olabilirsiniz. Ağustos ortası bütün bu eforların sonuçlarını görme ihtimali var.Şansın ve bolluğun sembolü Jüpiter geçtiğimiz yıl boyunca size sihirli elini değdirmişti. Olumsuz olacağını düşündüğünüz girşimlerin yararınıza sonuçlandığını, kötü saylabilecek olayları bile az zararla atlattığınızı farketmiş olmalısınız. Jüpiter, Ocak ortası burcunuzdan ayrılıp Balık burcuna geçiyor ve sadece yaz aylarında ise Koç burcuna uğrayıp, yılın geri kalanını Balık burcunda bitirecektir. Geçtiğimiz yıl boyunca size verdiği pozitif görüş açısı ve fırsatlar ile daha önce çekimser kalacağınız konularda bile sizi cesaretlendirmiş olmalı. Her burca 12 yılda bir uğrayan şansın etkisi bu sene geçen seneki kadar benliğinizi etkilemese de hayatınızı bir başka alanına ışık saçacaktır. Balık burcu, siz Kova burcunun kazandığı para alanını yönetiyor. Dolayısı ile bu alanda bu sene çıkacak fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Öteyandan, Jüpiter, yaz aylarında Koç burcunda iken size başarı getirecek yeni kontaklarınız olabilir. Ağustos ayındaki Mars-Jüpiter etkileşimi oldukça ilginç bir girişim için size cesaretlendirebilir.Bütün Kova burçlarına gönüllerince bir yıl olması dileği ile.